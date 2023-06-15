Якщо відмовляться підкоритися, їх знищать: у РНБО пояснили, навіщо Путін зустрівся з російськими “воєнкорами”

Президент Росії Володимир Путін, імовірно, провів розмову за зачиненими дверима з російськими пропагандистами, які називають себе воєнкорами. У цій бесіді пропагандистів повідомили, яким чином їм потрібно працювати з інформацією.

Про це заявив виконувач обов’язків керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Шаповалов в ефірі каналу FreeДом.

За його словами, пропагандистам “дали зрозуміти, за якими методичками потрібно працювати”, оскільки в Кремлі бояться витоків непотрібних відомостей.

– …Найближчим часом ми побачимо, як змінюється риторика воєнкорів. Їхні новини просто стануть прокремлівськими, тому що тих, хто відмовиться грати в цю гру, найімовірніше, знищать, – поділився Шаповалов.

Керівник ЦПД при РНБО каже, що в Росії є значно більше довіри до так званих воєнкорів, ніж до більшості офіційних телеканалів і медіа.

Зазначимо, що під час зустрічі з “воєнкорами” Путін справді говорив, що не всю інформацію може публічно озвучувати, і оголосить додаткові деталі не для широкої аудиторії.

Йдеться про зустріч глави Кремля з низкою російських “воєнкорів” 13 червня, де він знову розповідав свою інтерпретацію історії та бачення російсько-української війни.

Серед іншого, Путін говорив про наміри створити “санітарну зону” в Україні, якщо не припиняться атаки по території РФ, у яких російський президент звинуватив ЗСУ.

На це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів, що заяву Володимира Путіна про створення в Україні “санітарної зони” можна вважати зізнанням у підриві Каховської ГЕС.

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