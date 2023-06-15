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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Європарламент визнав підрив Каховської ГЕС воєнним злочином Росії

Європарламент
Фото: Pixabay

Європейський парламент засудив руйнування греблі Каховської ГЕС та поклав відповідальність за цей воєнний злочин на Росію.

Про це йдеться у повідомленні Європарламенту за 14 червня за підсумками пленарного засідання у Страсбурзі.

– Депутати Європарламенту засудили руйнування української дамби в Новій Каховці – черговий воєнний злочин, скоєний Росією, який повинен отримати наслідки, – йдеться у повідомленні.

Крім того, євродепутати закликали Європейський Союз продовжувати підтримку України та запровадити додаткові санкції проти Російської Федерації. Водночас фінансові активи російських олігархів, які були заморожені в Європі, мають бути спрямовані на відновлення України.

Нагадаємо, в ніч проти 6 червня через дії російських військових була зруйнована Каховська гідроелектростанція, яка перебувала під окупацією протягом останнього року. Внаслідок руйнування греблі були затоплені – повністю або частково – міста і села нижче по Дніпру. Особливо постраждали поселення на лівому березі Дніпра.

Згодом стало відомо, що Каховська ГЕС була повністю зруйнована і не підлягає відновленню.

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Джерело: European Parliament

Європарламент, Війна в Україні, Каховська ГЕС, Росія
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