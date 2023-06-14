Затоплені будинки, розмиті мости: у Сочі вийшли з берегів дві річки

14 червня понад дві сотні рятувальників Краснодарського краю намагаються відкачати воду в 10 населених пунктах регіону.

Чотири будинки та 183 прибудинкові території затопило, коли після тривалої нічної зливи вийшли з берегів річки Мзимта та Мацеста, що у гірській місцевості Хостинського району міста Сочі.

Крім того, під час негоди в Краснодарському краї розмило два автомобільні мости.

За словами заступника глави Сочі Вадима Снегірьова, штормове попередження не скасовуватимуть ще протягом доби.

Пляжі наразі закриті, купання в морі заборонено.

До десятої ранку енергетикам вдалося відновити електроспоживання для понад 40% споживачів.

Локальні технологічні порушення електропостачання зафіксовані в мікрорайоні Мацеста, селах Червона Воля, Іларіонівка та Калинове Озеро.

Щойно спаде вода, комплексно обстежувати мережі газопостачання почнуть співробітники Сочіміськгазу.

Зауважимо, що Сочі почало йти під воду всього за тиждень після того, як російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

14 червня в Дніпрі поблизу Херсона поступово знижується рівень води, сягнувши позначки +2,07 м.

Підтопленими залишаються 28 населених пунктів (3 096 будинків) на правобережжі та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території лівого берега.

Джерело: Сочі офіційний, МНС Росії, МНС Кубань

Фото: МНС Кубань

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