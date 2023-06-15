Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу
Уряд Хорватії підтримав ініціативу місцевого парламенту визнати Голодомор геноцидом українського народу.
Про це заявив прем’єр-міністр Хорватії Андрій Пленков під час відкритої частини засідання уряду.
– Ми підтримуємо ініціативу, висунуту партіями в хорватському парламенті, – стверджує Андрій Пленков.
Секретар Міністерства закордонних справ Хорватії Зденко Лучич заявив, що запропонованою декларацією парламент позначає Голодомор як насильницький голод, що був навмисно організований комуністичним сталінським режимом в Україні у період 1932-1933 років.
Зденко Лучич зазначив, що Голодомор – це злочин геноциду проти українського народу.
Джерело: Nova
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