Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Уряд Хорватії підтримав ініціативу місцевого парламенту визнати Голодомор геноцидом українського народу.

Про це заявив прем’єр-міністр Хорватії Андрій Пленков під час відкритої частини засідання уряду.

– Ми підтримуємо ініціативу, висунуту партіями в хорватському парламенті, – стверджує Андрій Пленков.

Секретар Міністерства закордонних справ Хорватії Зденко Лучич заявив, що запропонованою декларацією парламент позначає Голодомор як насильницький голод, що був навмисно організований комуністичним сталінським режимом в Україні у період 1932-1933 років.

Зденко Лучич зазначив, що Голодомор – це злочин геноциду проти українського народу.

Джерело: Nova

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.