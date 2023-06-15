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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу
Фото: Факти ICTV

Уряд Хорватії підтримав ініціативу місцевого парламенту визнати Голодомор геноцидом українського народу.

Про це заявив прем’єр-міністр Хорватії Андрій Пленков під час відкритої частини засідання уряду.

– Ми підтримуємо ініціативу, висунуту партіями в хорватському парламенті, – стверджує Андрій Пленков.

Секретар Міністерства закордонних справ Хорватії Зденко Лучич заявив, що запропонованою декларацією парламент позначає Голодомор як насильницький голод, що був навмисно організований комуністичним сталінським режимом в Україні у період 1932-1933 років.

Зденко Лучич зазначив, що Голодомор – це злочин геноциду проти українського народу.

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Джерело: Nova

Війна в Україні, Голодомор, Українці, Хорватія
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