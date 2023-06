Росіяни викопали протитранспортний рів і наставили “зубів дракона” впритул до кордону Білорусі

За даними супутникових фотографій, Росія збудувала лінію оборони аж до кордонів Білорусі.

Про це повідомив користувач Twitter під ім’ям Brady Africk.

Він опублікував супутниковий знімок Planet ділянки білорусько-російського кордону станом на 31 травня.

На фото можна побачити, що лінія оборони проходить лише за 6 км від кордону з Україною поблизу населеного пункту Рябинівка в Климівському районі Брянської області й тягнеться до кордону з Білоруссю.

Russia has constructed a defensive line along the border with Ukraine that ends at the border with Belarus.

Check out more high resolution satellite images of Russian fortifications in and around Ukraine here: https://t.co/JGlYbCrZKc pic.twitter.com/nQbhnWGOTv

— Brady Africk (@bradyafr) June 12, 2023