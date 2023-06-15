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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росіяни викопали протитранспортний рів і наставили “зубів дракона” впритул до кордону Білорусі

Росіяни викопали протитранспортний рів і наставили “зубів дракона” впритул до кордону Білорусі

За даними супутникових фотографій, Росія збудувала лінію оборони аж до кордонів Білорусі.

Про це повідомив користувач Twitter під ім’ям Brady Africk.

Він опублікував супутниковий знімок Planet ділянки білорусько-російського кордону станом на 31 травня.

На фото можна побачити, що лінія оборони проходить лише за 6 км від кордону з Україною поблизу населеного пункту Рябинівка в Климівському районі Брянської області й тягнеться до кордону з Білоруссю.

Фортифікаційні споруди росіян являють собою протитранспортний рів завширшки приблизно 12 м (ширший за двосмугову дорогу) і три ряди “зубів дракона”, які закінчуються за приблизно 300 метрів до кордону з Білоруссю, зазначає Беларускі Гаюн.

За даними аналітиків, ця лінія оборони з’явилася наприкінці грудня – початку січня 2023 року.

Лінія оборони РФ впритул прилягає до кордону Білорусі – супутникові знімки

Беларускі Гаюн

На території самої Білорусі таких масштабних ліній оборони зараз немає.

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Кордон України

У травні повідомлялося, що на виїзді з селища Калініно (Гомельський район, Білорусь), тривають будівельні роботи з будівництва, ймовірно, фортифікаційних споруд. А під Гомелем біля траси М8 приблизно на відстані 20 км від кордону Білорусі з Україною з’явилася лінія бетонних протитанкових укріплень.

Фото: Google Maps

Білорусь-Росія, Війна в Україні
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