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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Українці мають успіх та здатні звільнити окуповані території – Столтенберг

Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна розпочала контрнаступ і ЗСУ досягають успіхів на полі бою.

Про це Столтенберг сказав у Брюсселі під час зустрічі у форматі Рамштайн.

За його словами, підтримка, яку союзники по НАТО надають Україні протягом багатьох місяців, насправді змінює ситуацію на полі бою. І сьогодні представники країн Організації Північноатлантичного договору обговорюватимуть, як продовжити цю підтримку.

– Ми бачимо запеклі бої. Це поки що початок, але ми також бачимо, що українці й Україна здатні звільнити окуповані землі. Війна в Україні лише демонструє необхідність бути разом з Україною і продовжувати надавати їй підтримку, – наголосив очільник НАТО.

Крім того, Столтенберг заявив, що країни НАТО дуже зацікавлені й у посиленні своєї оборони. Сьогодні представники країн НАТО зустрінуться з представниками оборонної промисловості й узгодять нові цілі для забезпечення достатньої кількості боєприпасів.

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Сьогодні перед засіданням у Брюсселі генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив сподівання, що союзники оголосять нові пакети військової допомоги для України.

Джерело: The Guardian
Єнс Столтенберг, Війна в Україні, НАТО
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