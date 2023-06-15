Українці мають успіх та здатні звільнити окуповані території – Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна розпочала контрнаступ і ЗСУ досягають успіхів на полі бою.
Про це Столтенберг сказав у Брюсселі під час зустрічі у форматі Рамштайн.
За його словами, підтримка, яку союзники по НАТО надають Україні протягом багатьох місяців, насправді змінює ситуацію на полі бою. І сьогодні представники країн Організації Північноатлантичного договору обговорюватимуть, як продовжити цю підтримку.
– Ми бачимо запеклі бої. Це поки що початок, але ми також бачимо, що українці й Україна здатні звільнити окуповані землі. Війна в Україні лише демонструє необхідність бути разом з Україною і продовжувати надавати їй підтримку, – наголосив очільник НАТО.
Крім того, Столтенберг заявив, що країни НАТО дуже зацікавлені й у посиленні своєї оборони. Сьогодні представники країн НАТО зустрінуться з представниками оборонної промисловості й узгодять нові цілі для забезпечення достатньої кількості боєприпасів.
Сьогодні перед засіданням у Брюсселі генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив сподівання, що союзники оголосять нові пакети військової допомоги для України.