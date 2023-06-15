В російському Краснодарі пролунав вибух

У російському Краснодарі пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Мешканці міста пишуть, що від вибухів в оселях почали ходити вікна.

Завдяки публічних відеокамер, розташованих в місті, вдалось встановити, що вибух стався близько 0:25 15 червня.

У відео можна побачити, що камера з багатоповерхівок знаходиться у житловому комплексі Перспектива у Прикубанському районі Краснодара, який знаходиться на сході від центру міста. Крім того, на схід від зафіксованих відеокадрів розміщуються індустріальні райони, де росіяни мають масштабні склади.

Наразі неможливо встановити, де саме стався вибух.

Де знаходиться Краснодар

Російське місто Краснодар знаходиться на території материкової Росії, на відстані близько 200 км на схід від окупованого Криму.

Наразі влада Краснодара не коментувала інформацію про вибухи.

Причини вибуху теж не називаються.

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