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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Японія через США може передати артилерійські снаряди Україні для контрнаступу — WSJ

Японія
Фото: Unsplash

Японія веде переговори про постачання артилерійських снарядів до США для збільшення запасів для України.

Про це пише американська газета The Wall Street Journal. Вона зазначає, що таким чином Токіо шукає обхідні шляхи для допомоги Києву в контрнаступі, попри обмеження на експорт зброї.

США з початку лютого 2022 року відправили в Україну понад 2 млн 155-міліметрових артилерійських снарядів. Вашингтон тисне на своїх союзників, щоб вони також надали свої поставки. Оскільки США використали свої запаси, то шукають способи підтримати Україну без шкоди для власної військової готовності.

Повідомляється, що люди, знайомі з ходом переговорів, кажуть, що Японія розглядає можливість постачання 155-мм артилерійських снарядів до США в межах угоди 2016 року, яка дозволяє двом країнам обмінюватися боєприпасами. Снаряди допоможуть поповнити запаси США, які підтримують військові зусилля України.

Міністр оборони США Ллойд Остін провів переговори в Токіо з міністром оборони Японії Ясукадзу Хамадою. Після зустрічі Остін похвалив Токіо за нелетальну військову підтримку, надану Києву, і заявив, що буде вітатися додаткова допомога.

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Видання вказує, що про кількість снарядів, яку може поставити Японія, дізнатися не вдалося. За даними Міноборони, українські війська використовують понад 90 тис. снарядів калібру 155 мм на місяць.

У своїй заяві Міноборони Японії повідомило, що не ухвалило остаточного рішення про постачання артилерійських снарядів до США чи України. В Японії заявили про те, що тривають різні дискусії зі США.

З початку повномасштабного вторгнення Японія надала Україні бронежилети, каски та іншу нелетальну військову допомогу, але вона не надала зброї, посилаючись на обмеження, які сама наклала на себе. У 1960-х роках уряд Японії схвалив обмеження на експорт зброї і виключив передання летальної зброї за кордон.

Зазначається, що питання відправлення артилерійських снарядів є досить політично чутливим в Японії, адже багато виборців не хочуть бути втягнутими в закордонні конфлікти. Водночас, деякі консервативні японські законодавці кажуть, що Токіо має наслідувати приклад Вашингтону та країн Європи й безпосередньо озброїти Україну.

Відомо, що у Японії виводять з експлуатації реактивні системи залпового вогню M270, подібні до ракетних установок Himars. Деякі консервативні політики у Японії виступають за пряме озброєння України, наприклад, шляхом постачання M270.

Правляча партія Японії та її партнер по коаліції почали обговорювати послаблення обмежень на експорт зброї на початку цього року. Опитування у Японії свідчать, що в цілому виборці підтримують зміцнення армії для захисту від регіональних загроз і підтримку України у війні з Росією, але вони не в захваті від надання зброї.

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Джерело: The Wall Street Journal
Війна в Україні, США, Японія
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