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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Члени НАТО не змогли затвердити оборонні плани на випадок нападу РФ – ЗМІ

НАТО
Фото: Depositphotos

Міністри оборони країн НАТО під час зустрічі в Брюсселі не змогли досягнути згоди щодо перших із часів завершення Холодної війни регіональних оборонних планів.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела серед дипломатів.

Оборонні плани, зокрема, мали визначити, як військовий блок реагуватиме в разі нападу Росії. НАТО розробляє нову архітектуру безпеки через повномасштабне вторгнення військ РФ в Україну.

Як зазначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, міністри обговорювали оборонні плани на дводенній зустрічі в Брюсселі, та наближаються до їхнього узгодження.

Один із дипломатів повідомив агентству, що рішення заблокувала Туреччина через географічні формулювання, зокрема щодо Кіпру. Однак все ще є можливість досягти згоди до саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

У дипломатичній місії Туреччини при НАТО заявили, що неправильно було б коментувати секретний документ блоку, додавши, що “триває звичайний процес консультацій та оцінок між союзниками”.

– Хоча сьогодні регіональні плани не були офіційно затверджені, ми очікуємо, що вони стануть частиною низки результатів саміту у Вільнюсі в липні, – повідомив агентству один із американських високопосадовців.

Нові оборонні плани НАТО охоплюють тисячі сторінок секретних документів, що детально описують, як військовий блок відповість на атаку РФ.

Як зазначає агентство, напрацювання планів знаменує фундаментальне зрушення в політиці НАТО. Протягом десятиліть Організація Північноатлантичного договору не бачила необхідності у масштабних оборонних планах, оскільки вела невеликі війни в Афганістані та Іраку та вважала, що пострадянська Росія більше не становить реальної загрози.

Однак усе змінилося після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та початку найкривавіший воєнних дій в Європі з 1945 року. В НАТО зрозуміли, що потрібно узгодити оборонні плани до того, як може спалахнути конфлікт із таким противником, як Росія.

Блок планує надати країнам-членам рекомендації щодо модернізації їхніх збройних сил і матеріально-технічного забезпечення.

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Єнс Столтенберг

Джерело: Reuters
Війна в Україні, НАТО, Російська агресія
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