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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Сейм Польщі підтримав членство України в НАТО

Сейм Польщі підтримав членство України в НАТО
Фото: Getty Images

Сейм Польщі (нижня палата Національної асамблеї) ухвалив резолюцію з підтримкою вступу України до НАТО.

– Сейм ухвалив резолюцію про членство України в Організації Північноатлантичного договору, – йдеться у повідомленні нижньої палати парламенту Польщі.

За даними польських видань, за ухвалення резолюції проголосували 443 депутати, проти було два, а ще сім – утрималися.

Сейм Польщі підтримав членство України в НАТО

У документі йдеться, що наразі Україна захищає не лише свою державність, а й спільні цінності – демократію та порядок, які ґрунтуються на міжнародному праві.

– Враховуючи самовідданість українського народу та його суверенне право обирати власний шлях розвитку, Сейм Республіки Польща повністю підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України, – зазначається у повідомленні.

Водночас у Сеймі Польщі вважають, що членство України буде вигідним для НАТО з військової точки зору, тому що бійці ЗСУ все більше співпрацюють з Північноатлантичним союзом і набувають досвіду на полі бою.

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Війна в Україні, НАТО, Польща, Сейм Польщі, Україна-НАТО, Україна-Польща
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