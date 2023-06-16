Столтенберг пояснив, чи планує зберегти посаду генсека НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не хоче залишатися на цій посаді після завершення терміну дії його мандата.

Про це він заявив 16 червня під час пресконференції в Брюсселі.

Таким чином він прокоментував поширену в ЗМІ інформацію, що члени НАТО можуть попросити його залишитися на посаді генсека до наступного літа.

– Я багато разів казав, що не хочу продовжувати свої повноваження, й наразі таких планів у мене немає. Мої повноваження завершаться цієї осені, тож я хочу піти з посади, – зазначив Столтенберг.

Раніше він неодноразово заявляв, що не планує залишатися на посаді генсека НАТО. Однак західні ЗМІ повідомляли про труднощі з обранням нового очільника військового блоку.

Видання Financial Times нещодавно повідомляло, що члени Північноатлантичного союзу розглядають варіант продовження терміну повноважень Єнса Столтенберга. Такий сценарій можуть застосувати, якщо не вдасться узгодити кандидатуру його наступника напередодні липневого саміту НАТО у Вільнюсі.

За даними журналістів, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен і міністр оборони Великої Британії Бен Воллес не змогли отримати одностайної підтримки серед членів блоку.

Тож продовження мандату Столтенберга могло б стати короткостроковим компромісом. Це дало б йому можливість завершити процес вступу Швеції до НАТО, який гальмує Туреччина.

Єнс Столтенберг обіймає посаду генсека НАТО з жовтня 2014 року.

Джерело: НАТО

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.