Злиті секретні документи. Федеральне журі висунуло звинувачення нацгвардійцю Тейшейрі

Федеральне журі висунуло звинувачення військовослужбовцю Національної гвардії США Джеку Тейшейрі, якого підозрюють у витоку розвідувальних документів Пентагону за шістьма пунктами, у збереженні та передаванні секретних матеріалів національної оборони.

Про це повідомляє американське видання Axios.

– Як зазначено в обвинувальному висновку, уряд Сполучених Штатів надав Джеку Тейшейрі доступ до секретної інформації про національну оборону, включаючи інформацію, яка, як можна було б обґрунтовано очікувати, завдасть надзвичайно серйозної шкоди національній безпеці, якщо її розповсюдити, – заявив у четвер генеральний прокурор Меррік Б. Гарленд.

Директор ФБР Крістофер Рей заявив, що передбачуване поводження Тейшейри з секретними матеріалами було “серйозним порушенням” дозволу безпеки пілота.

21-річного Тейшейру з Норт-Дайтона, штат Массачусетс, заарештували агенти ФБР у квітні, йому загрожує до 10 років ув’язнення та штраф у розмірі до $250 тис. за кожне звинувачення, згідно з Міністерством юстиції.

Нагадаємо, вперше про появу в мережі засекречених військових документів США повідомило 6 квітня видання The New York Times.

13 квітня агенти ФБР заарештували 21-річного нацгвардійця Джека Тейшейру.

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