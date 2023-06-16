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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Злиті секретні документи. Федеральне журі висунуло звинувачення нацгвардійцю Тейшейрі

Злиті секретні документи. Федеральне журі висунуло звинувачення нацгвардійцю Тейшейрі

Федеральне журі висунуло звинувачення військовослужбовцю Національної гвардії США Джеку Тейшейрі, якого підозрюють у витоку розвідувальних документів Пентагону за шістьма пунктами, у збереженні та передаванні секретних матеріалів національної оборони.

Про це повідомляє американське видання Axios.

– Як зазначено в обвинувальному висновку, уряд Сполучених Штатів надав Джеку Тейшейрі доступ до секретної інформації про національну оборону, включаючи інформацію, яка, як можна було б обґрунтовано очікувати, завдасть надзвичайно серйозної шкоди національній безпеці, якщо її розповсюдити, – заявив у четвер генеральний прокурор Меррік Б. Гарленд.

Директор ФБР Крістофер Рей заявив, що передбачуване поводження Тейшейри з секретними матеріалами було “серйозним порушенням” дозволу безпеки пілота.

21-річного Тейшейру з Норт-Дайтона, штат Массачусетс, заарештували агенти ФБР у квітні, йому загрожує до 10 років ув’язнення та штраф у розмірі до $250 тис. за кожне звинувачення, згідно з Міністерством юстиції.

Нагадаємо, вперше про появу в мережі засекречених військових документів США повідомило 6 квітня видання The New York Times.

13 квітня агенти ФБР заарештували 21-річного нацгвардійця Джека Тейшейру.

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Пентагон, Суд, США, ФБР
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