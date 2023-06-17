Окупанти на лікування до РФ відправлятимуть виключно офіцерів – Генштаб

Росіяни продовжують зазнавати великих втрат на фронті та усіляко намагаються це приховати.

Так, евакуювати до Росії тепер будуть виключно офіцерів. Сержантський та рядовий склад, незалежно від тяжкості та складності поранення, лікуватимуть на тимчасово захоплених територіях України.

Зараз загарбники збільшують кількість ліжкомісць у лікарнях та інших закладах, які використовують як військові шпиталі.

Зауважимо, що минулої доби наші воїни відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка.

Також без успіху окупанти наступали на Авдіївському напрямку – в районах Степового та Авдіївки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 479-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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