Поставили Кремль перед непростим вибором: WP про рейди в прикордонні райони РФ

Рейди підрозділів Російського добровольчого корпусу (РДК) та легіону Свобода Росії в прикордонні райони РФ створили проблему для диктатора Володимира Путіна.

Про це пише американське видання The Washington Post.

Перші транскордонні рейди були швидкими і таємними: лише невелика кількість бійців увійшли в прикордонні російські села, розвідали місцевість, відбулася нетривала перестрілка з прикордонниками РФ. Згодом бійці ненадовго поверталися, щоб поговорити з місцевими мешканцями.

Однак останнього разу в Бєлгородську область зайшла значна група РДК та легіону Свобода Росії, яка знищила один із прикордонних пунктів, а також звітували “про звільнення” деяких населених пунктів РФ.

Як зазначає The Wasington Post, мета цих рейдів – щоб громадяни РФ також відчули наслідки розв’язаної проти України війни, яка несе смерті та руйнування. Крім того, ці операції демонструють, що Путіну не вдається забезпечити безпеку власної країни.

Рейди також відвернули увагу РФ від більш важливих ділянок фронту перед контрнаступом українських військ та створили політичну проблему для Путіна, який прагнув утримати російські землі і громадян від війни.

Тепер Кремль опинився перед складним вибором. За оцінками експертів, Росія має перекинути значні військові сили на північ, інакше ризикує залишити свою територію вразливою.

Як пояснив у коментарі виданню керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук, коли Путін окупував Крим, він стверджував, що начебто не застосовував силу.

– Тепер ця брехня, ця стратегія дала зворотний ефект. Він повинен вирішити, захищати свій народ на півночі чи окупувати південь (України, – Ред.), – зазначив експерт.

Рейди до РФ та зв’язок з Україною

Як пояснили в РДК, вони здійснюють атаки на територію РФ, “поки вона перебуває під окупацією кремлівського режиму”. Видання пише, що багато членів Російського добровольчого корпусу (РДК) воюють з 2014 року, коли РФ здійснила вторгнення в Україну та захопила Крим.

– Ми жодним чином не пов’язані ні з українськими Збройними силами, ні з політичним керівництвом. Кожна атака на територію РФ – суто наше рішення, – повідомив журналістам WP командир РДК Денис Капустін.

Командир легіону Свобода Росії з позивним Цезар розповів WP, що ворожо налаштовані до кремлівського режиму бійці “хочуть звільнити РФ”. Політичне крило легіону очолює Ілля Пономарьов, колишній депутат Держдуми РФ, який зараз живе в еміграції. Він був єдиним депутатом, який проголосував проти анексії Криму у 2014 році.

Обидва формування можуть налічувати до 3 тис. бійців.

Видання стверджує, що транскордонні атаки поставили владу України в незручне становище, оскільки західні союзники, зокрема США, побоюються, що удари по території РФ мають занадто провокаційний характер. Партнери також закликають Україну не використовувати для подібних операцій західну військову техніку.

Публічно Київ заперечує надання будь-якої підтримки РДК та легіону Свобода Росії і наполягає, що вони діють самостійно. Обидві збройні групи також заперечують отримання фінансової допомоги чи вказівок від української сторони.

Проте, як зазначає WP “існує широкий скептицизм щодо цих тверджень”, оскільки ці групи базуються в Україні.

Колишній високопоставлений співробітник української розвідки генерал-лейтенант Валерій Кондратюк наголосив у коментарі WP, що російські повстанці добре зарекомендували себе на місцях, а також здійснили важливий вплив на “еліти, що оточують Путіна”.

Джерело : The Washington Post

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