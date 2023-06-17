Важко знайти заміну: Столтенберга проситимуть залишитися генсеком НАТО ще на рік

Країни-члени НАТО з високою вірогідністю можуть попросити Єнса Столтенберга залишитися на посаді генерального секретаря ще на один рік. Все через відсутність консенсусу щодо кандидатури його можливого наступника.

Про це з посиланням на обізнані джерела інформують західні ЗМІ, такі як The Washington Post та Bloomberg.

Єнс Столтенберг очолює військовий блок з осені 2014 року, і його повноваження завершуються в жовтні. Він мав піти з посади ще минулого року, але залишився через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Сполучені Штати та інші члени НАТО мали б обрати наступного генсека на саміті блоку, який пройде у Вільнюсі (Литва) 11-12 липня. Лідери зазвичай ухвалюють подібні рішення на основі консенсусу. Поки що публічно не був запропонований жоден кандидат.

У вівторок Єнс Столтенберг зустрівся із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. Вони обговорювали кандидатури можливих наступників на посаду генсека.

За словами американського чиновника, знайомого з переговорами, Байден дав зрозуміти, що високо цінує деяких можливих кандидатів, чиї імена були оголошені приватно. Водночас він назвав “все більш очевидним” той факт, що серед союзників по НАТО не буде консенсусу в питанні обрання нового лідера.

За даними західних ЗМІ, Байден “чітко дав зрозуміти” Столтенбергу, що буде радий, якщо той залишиться на посаді. Особливо з огляду на війну в Україну та труднощі зі вступом Швеції до НАТО.

– Президент вважає, що Столтенберг проробив чудову роботу за останні півтора роки, керуючи НАТО під час російського вторгнення… Він вважає його дуже ефективним лідером, – повідомив американський чиновник, який розмовляв з WP на умовах анонімності.

Водночас він не підтвердив, чи Байден прямо закликав Столтенберга залишитися на посаді глави НАТО.

Раніше норвезькі ЗМІ стверджували, що президент США заохочував Столтенберга залишитися на посаді “ще на деякий час”. Однак у Білому домі відмовилися це коментувати.

– Сполучені Штати залишатимуться в тісному контакті зі своїми партнерами та союзниками по НАТО і досягнуть консенсусного рішення щодо цього. Я не маю жодних новин, якими б могла поділитися з вами, – заявила на брифінгу представниця Білого дому Олівія Далтон.

Вона також зазначила, що Байден “повністю довіряє генсеку Столтенбергу”, а НАТО “ніколи не було таким сильним і об’єднаним, як сьогодні”.

Які кандидатури розглядають

За словами американського чиновника, з яким спілкувалися ЗМІ, Джо Байден високо оцінює кандидатуру прем’єрки Данії Метте Фредеріксен на посаду нового генсека НАТО. Після зустрічі з президентом США на початку цього місяця вона вважалася фаворитом.

Обрання першої жінки-генерального секретаря було б символічним кроком. Однак днями Фредеріксен заявила, що не претендує на цю посаду. Вона також запевнила, що підтримає Столтенберга, якщо той захоче продовжити свій мандат.

Серед інших можливих кандидатів – міністр оборони Великої Британії Бен Воллес та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відхилила можливість очолити НАТО.

За словами джерел, переговори між союзниками про наступника тривають. Але продовження терміну повноважень Столтенберга дозволить виграти час для узгодження кандидатури.

Якщо це станеться, він очолюватиме НАТО до 2024 року, коли військовий блок відзначатиме 75-річчя з моменту створення.

Позиція Столтенберга

Мандат Єнса Столтенберга продовжували вже тричі. Він очолював НАТО у непрості часи в історії блоку, що пов’язано, зокрема, з війною РФ проти України.

Під час перебування Столтенберга на посаді генсека до військового блоку приєдналися Чорногорія, Північна Македонія, Фінляндія. За крок до вступу перебуває Швеція.

Столтенберг неодноразово заявляв, що не планує залишатися на посаді після завершення терміну дії його мандата восени 2023 року.

– Я знову і знову заявляв, що не прагну продовження повноважень. У мене немає інших планів, окрім як завершити свою роботу. І мій термін на посаді закінчується цієї осені, – наголосив він на пресконференції в Брюсселі 16 червня.

Однак раніше цього тижня він повідомив, що несе відповідальність за всі рішення, які ухвалює НАТО, окрім одного – свого майбутнього на посаді. Оскільки це питання має вирішувати 31 країна-союзник.

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