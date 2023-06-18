Папа Римський провів у Ватикані першу після операції проповідь

У неділю, 18 червня, Папа Римський Франциск провів у Ватикані першу після операції та виписки з лікарні проповідь.

Про це повідомляє портал Vatican News.

– Папа Римський Франциск розпочав свою недільну молитву, висловивши глибоку вдячність за любов, турботу і підтримку в молитві під час його перебування в лікарні, – йдеться у статті.

Раніше цього тижня Папа Римський покинув лікарню, де провів дев’ять днів після операції з видалення грижі живота.

Операція під загальним наркозом тривала три години і пройшла без ускладнень. У зв’язку з цим усі папські аудієнції до 18 червня було скасовано.

Нагадаємо, що Папу Франциска госпіталізували до університетської лікарні Джемеллі у Римі 7 червня. Як повідомили у Ватикані, необхідність операції була продиктована защемленою післяопераційною грижею.

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