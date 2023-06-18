Євросоюз підтримуватиме Україну незалежно від результатів контрнаступу – Бретон

Європейський Союз продовжить підтримувати Україну незалежно від успіхів контрнаступу Сил оборони.

Про це заявив європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон в інтерв’ю Le Parisien.

– Наша підтримка не залежить від будь-яких умов. Важливо, щоб Україна повернула свою свободу і свою територію. Ми сповнені рішучості надавати їй усю підтримку, яка їй потрібна, ми це робимо і будемо робити, – сказав він.

Бретон також зазначив, що Європейський Союз прискорить постачання зброї в Україну, щоб підтримати контрнаступ Сил оборони проти військ РФ.

Раніше стало відомо, що Велика Британія, США, Данія та Нідерланди терміново нададуть Україні сотні ракет для ППО.

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