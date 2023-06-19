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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Путін намагається розширити свою підтримку серед ультранаціоналістів – ISW

Путін
Фото: Pixabay

Російський диктатор Володимир Путін підтримав пропозицію окремих воєнкорів створити робочу групу при Адміністрації президента, ймовірно, з метою інтеграції військових блогерів у прокремлівський інформаційний простір.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

До робочої групи увійдуть члени адміністрації президента Росії, її метою є координація ідей щодо війни проти України.

Аналітики зазначають, що наразі не зрозуміло, чи будуть російські блогери брати участь у робочій групі при адміністрації президента, а якщо так, то в який спосіб.

– Підтримка Путіним робочої групи, яка зосередиться на висвітленні війни, свідчить про те, що він має намір продовжувати публічно взаємодіяти з прокремлівськими воєнкорами, намагаючись розширити свою підтримку в ультранаціоналістичній спільноті, – йдеться у повідомленні.

Раніше Кремль вже залучав відомих пов’язаних з Кремлем блогерів, пропонуючи їм офіційні посади в російській раді з прав людини та в робочій групі з питань мобілізації, ймовірно, в обмін на посилення прокремлівської риторики.

Раніше у Комітеті з оборони Швеції заявили, що збройний напад РФ на Швецію “не можна виключати”, попри те, що зараз російська армія веде активну війну проти України.

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Джерело: ISW
Війна в Україні, Володимир Путін
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