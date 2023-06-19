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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Росії вдається отримувати снайперські набої зі США попри санкції – Politico

.338 Lapua Magnum патрони

Росія продовжує закуповувати патрони для своїх снайперських гвинтівок Орсіс Т-5000 в обхід санкцій ЄС через війну в Україні.

Видання Politico отримало документи, які вказують, що підсанкційне ТОВ Промтехнологія, яке виробляє снайперські гвинтівки Орсіс Т-5000, а також російська фірма Тетіс придбали сотні тисяч набоїв, виготовлених американською компанією Hornady, яка маркує свої вироби як “Точні. Смертоносні. Надійні”.

Повідомляється, що гвинтівки Орсіс Т-5000 помітили на озброєнні бойовиків ПВК Вагнера.

Журналісти знайшли сертифікати Промтехнологій на ввезення понад 100 тис. патронів калібру 338 Lapua Magnum та 5 тис. гільз такого калібру виробництва американської компанії Hornady.

Гендиректор Hornady Стів Горнаді заперечив продаж боєприпасів у Росію під час спілкування з журналістами Politico.

— Ми категорично не експортуємо нічого до Росії і не маємо дозволу на експорт до Росії з 2014 року. Ми не підтримуємо продаж нашої продукції жодному російському сучому сину, і якщо ми зможемо з’ясувати, як вони її купують, якщо вони це роблять, ми вживемо всіх можливих заходів, щоб зупинити це, – заявив він.

Politico пише, що засновники іншої російської компанії Тетіс із Санкт-Петербурга пов’язані з Міноборони РФ.

Також в статті видання фігурує словенська компанія Valerian d.o.o, яка виробляє патрони калібру 338. Хоча керівництво компанії виключає експорт до Росії, журналісти говорять, що їх могли експортувати через треті країни, зокрема окремі партії експортувались до Киргизстану.

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Фото: Корпус морської піхоти США

Джерело: Politico
Росія, санкції, Словенія, США
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