У Пекіні пройшла зустріч Блінкена й Сі Цзіньпіна

У понеділок, 19 червня, держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з главою Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні.

Про це повідомляє CNN.

Зазначено, що зустріч пройшла у Домі народних зборів, вона тривала приблизно пів години. Про зустріч політиків США публічно оголосили лише за годину до її початку.

– Обидві сторони досягли прогресу і досягли згоди з деяких конкретних питань. Це дуже добре, – сказав Сі, звертаючись до Блінкена, коли обидві делегації сиділи навпроти одне одного за довгим столом.

Лідер Китаю також висловив сподівання, що своїм візитом Блінкен зможе “зробити позитивний внесок у стабілізацію американо-китайських відносин”, додавши, що “взаємодія між державами завжди повинна ґрунтуватися на взаємній повазі і щирості”.

18 червня держсек США Ентоні Блінкен розпочав дводенний візит до Пекіна, спрямований на зниження напруженості у відносинах між США і Китаєм.

Джерело : CNN

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