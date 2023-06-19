У Пекіні пройшла зустріч Блінкена й Сі Цзіньпіна
У понеділок, 19 червня, держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з главою Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні.
Про це повідомляє CNN.
Зазначено, що зустріч пройшла у Домі народних зборів, вона тривала приблизно пів години. Про зустріч політиків США публічно оголосили лише за годину до її початку.
– Обидві сторони досягли прогресу і досягли згоди з деяких конкретних питань. Це дуже добре, – сказав Сі, звертаючись до Блінкена, коли обидві делегації сиділи навпроти одне одного за довгим столом.
Лідер Китаю також висловив сподівання, що своїм візитом Блінкен зможе “зробити позитивний внесок у стабілізацію американо-китайських відносин”, додавши, що “взаємодія між державами завжди повинна ґрунтуватися на взаємній повазі і щирості”.
18 червня держсек США Ентоні Блінкен розпочав дводенний візит до Пекіна, спрямований на зниження напруженості у відносинах між США і Китаєм.