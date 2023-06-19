Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
На Київщині чоловік систематично ґвалтував власну доньку – його затримали
Терміново
Обстріл Київщини: кількість постраждалих зросла до семи, серед них двоє дітей
Після резонансу: в Києві скасували закупівлю сотень барабанів для укриттів
Палаючі уламки падають на тротуар: у Бєлгороді горить багатоповерхівка
На побачення прийшов із другом: у Сумах правоохоронець схилив до сексу 15-річну дівчину
Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У ЄС назріває конфлікт через обрання систем захисту європейського неба в межах Sky Shield – FT

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

Серед країн-учасниць Європейського Союзу назріває конфлікт інтересів щодо обраних систем протиповітряної та протиракетної оборони в межах проєкту Sky Shield.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Зазначається, що вторгнення Росії в Україну й інтенсивне використання нею боєприпасів і ракет для завдання ударів з неба стали тривожним дзвінком, що Європа більше не може нехтувати своєю протиповітряною обороною.

Тому у жовтні минулого року канцлер Німеччини Олаф Шольц оприлюднив проєкт створення спільної європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони Sky Shield. Відтоді 17 країн ЄС долучились до проєкту, включно з Великою Британією, країнами Балтії, Швецією та Фінляндією.

Але такі ключові країни, як Франція, Італія і Польща, залишилися осторонь, демонструючи конфлікт інтересів.

Зазначається, що Париж був заскочений зненацька заявою Sky Shield і відклав франко-німецький саміт частково для того, щоб продемонструвати своє роздратування.

Президент Франції Еммануель Макрон неявно розкритикував Sky Shield за те, що він занадто покладається на системи озброєнь, вироблені за межами Європи, і при цьому не розглядає належним чином питання про те, як найкраще стримувати Росію, зокрема за рахунок потенційного набуття ракетного потенціалу великої дальності.

— ППО є спочатку стратегічним питанням, перш ніж стати промисловим, але очевидно, що вона повинна базуватися на балансі наступальних і оборонних дій. Коли я бачу певні країни, які збільшують свої оборонні витрати, щоб масово купувати неєвропейські системи, я просто кажу їм: Ви готуєте проблеми завтрашнього дня, – сказав Макрон у нещодавній промові.

У Берліні офіційні особи вважають французьку критику необґрунтованою та стверджують, що нагальність усунення прогалин у системах протиповітряної оборони означає, що закупівля готових систем є кращою, ніж нові тривалі та часто дороговартісні розробки.

У листі про наміри, надісланому до НАТО минулого року, з яким ознайомилася Financial Times, країни, які беруть участь у Sky Shield, погодилися ухвалити прагматичні рішення, щоб забезпечити швидкий прогрес у питаннях розвитку протиповітряної оборони.

Читайте також
Україна отримає від Німеччини ще 64 керовані ракети для Patriot – Пісторіус
MIM-104 Patriot

Хоча кожна країна-учасниця проєкту Sky Shield обирає системи самостійно, Німеччина заявила, що планує придбати ЗРК Iris-T у вітчизняного виробника Diehl Group як систем ППО середньої дальності, Patriot від американської Raytheon Technologies в якості систем ППО великої дальності та Arrow 3 від ізраїлської IAI як заатмосферну систему ПРО великої дальності.

Минулого тижня парламент Німеччини підписав перші закупівлі: набір із шести блоків Iris-T на €900 млн та перший транш коштів у межах угоди на суму $4,3 млрд щодо ракет Arrow 3.

Для Франції виключення із проєкту франко-італійської системи протиракетної оборони SAMP-T, яка забезпечує таку ж дальність перехоплення повітряних цілей, як й американський Patriot, виявилося болючим питанням.

Франція засмучена тим, що Sky Shield значною мірою базується на американських та ізраїльських технологіях, коли існує європейська альтернатива, і що проєкт фактично залишив поза увагою Південну Європу, – сказав Шахін Валле, колишній радник Макрона.

Водночас, він заперечив, що Париж керувався такими конкурентними занепокоєннями. За його словами, конференція не мала на меті підірвати Sky Shield, а швидше провести вкрай необхідну дискусію про ширшу стратегію захисту європейського неба, включаючи роль НАТО і ЄС, а також стримування від ядерної зброї, яку має Франція та інші країни.

Інший французький чиновник також вказав на ризик того, що витрати мільярдів на системи ППО можуть спровокувати нову гонку озброєнь з Росією.

В НАТО ініціативу Sky Shield розглядають як позитивний крок до досягнення кращої оперативної сумісності і стандартизації оборонних платформ, брак яких оголила війна в Україні.

Читайте також
Розміщення ядерної зброї у Білорусі лише прискорює вступ України в НАТО – Столтенберг
Єнс Столтенберг

Джерело: Financial Times
Європейський Союз, Еммануель Макрон, Німеччина, НАТО, Франція
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Столтенберг заявив, що Україну не запрошуватимуть до НАТО під час саміту у Вільнюсі
Єнс Столтенберг
Українські диверсанти успішно діють у тилу військ РФ – ЗМІ оприлюднили звіт Міноборони ФРН
ЗСУ
Розміщення ядерної зброї у Білорусі лише прискорює вступ України в НАТО – Столтенберг
Єнс Столтенберг
Вступ Швеції до НАТО. Туреччина закликала Стокгольм виконати зобов’язання
У ЄС назріває конфлікт через обрання систем захисту європейського неба в межах Sky Shield – FT
Мир має бути справедливим: Столтенберг про план перемовин від Африканського союзу
Єнс Столтенберг
Відео
Ракети від США та Британії, боєприпаси від Норвегії й Данії: підсумки Рамштайну-13

Україна отримає нову військову допомогу, західна авіакоаліція для підсилення оборони українського неба розширюється. Уже почали працювати над стартом прискореної програми навчання українських пілотів.

Петро Дем’янчук
Затишні готелі та сучасні комплекси: де відпочити в Карпатах
Карпаты
Рятуються запасами та свердловинами: як виживають селяни на Дніпропетровщині без річки
Вода, кран
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (16.06.2023)
У ЄС назріває конфлікт через обрання систем захисту європейського неба в межах Sky Shield – FT
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (16.06.2023)
У ЄС назріває конфлікт через обрання систем захисту європейського неба в межах Sky Shield – FT
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь