Amazon, Hilton та Microsoft працевлаштують тисячі українських біженців в Європі

Понад 40 великих компаній, таких як Amazon, Hilton та Microsoft допоможуть знайти роботу тисячам українських біженців в Європі.

Про це повідомила благодійна організація Tent Partnership for Refugees.

Напередодні Всесвітнього дня біженців (20 червня) у 41 компанії оголосили, що працевлаштують, підключать до роботи або навчать загалом 250 тисяч біженців.

Так, Hilton, Marriott International та Teleperformance пообіцяли взяти на роботу 13680 біженців.

Великі кадрові агенції, зокрема Adecco, ManpowerGroup і Randstad зобов’язалися допомогти з роботою 152 тисячам біженців, а ще одна група компаній пообіцяла працевлаштувати 86 тисяч біженців.

У Amazon заявили, що підключать до роботи у Європі 5 тисяч людей.

Зазначено, що до працевлаштування долучаться і Adidas, Starbucks, LʼOreal, PepsiCo та Hyatt.

За оцінками ООН, у країнах Європи перебувають близько 4-5 мільйонів українських біженців, більшість із них – жінки.

Загалом кількість вимушено переміщених осіб у світі досягла 110 млн.

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