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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Поїздка Блінкена до Пекіна. Байден заявив про прогрес у відносинах з Китаєм

Поїздка Блінкена до Пекіна. Байден заявив про прогрес у відносинах з Китаєм
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявив про прогрес у відносинах з Китаєм після візиту держсекретаря Ентоні Блінкена в Пекін.

Про це повідомляє Bloomberg.

– Він (Блінкен, – РЕД.) проробив до біса велику роботу. Ми на правильному шляху, – сказав Байден.

Відповідаючи на запитання, чи відчуває він, що США досягли прогресу, Байден відповів, що “він був досягнутий”.

У неділю, 18 червня, держсек США Ентоні Блінкен розпочав дводенний візит до Пекіна, спрямований на зниження напруженості у відносинах між США і Китаєм.

19 червня він зустрівся з главою Китаю Сі Цзіньпіном.

За словами Блінкена, Сполучені Штати і Китай досягли прогресу у поверненні відносин у правильне русло, адже обидві сторони погодилися з необхідністю “стабілізації” двосторонніх відносин.

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Джерело: Bloomberg
Джо Байден, Китай, США
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