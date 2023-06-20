Син Байдена визнав себе винним у несплаті податків та незаконному зберіганні зброї

У вівторок судові документи Міністерства юстиції показали, що син президента США Джо Байдена, Гантер Байден, визнає себе винним у двох податкових правопорушеннях. Він також уклав угоду з федеральними прокурорами, щоб врегулювати звинувачення у зберіганні зброї.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Йдеться про справу, де прокурори вивчали інцидент 2018 року, коли вогнепальну зброю, що належала Гантеру Байдену, викинула його тодішня подруга у сміттєвий контейнер у Вілмінгтоні, сказало джерело телеканалу, обізнане в цьому питанні.

Гантер Байден в інтерв’ю ЗМІ 2021 року розповідав про свою наркозалежність, що підвищує ймовірність того, що під час купівлі вогнепальної зброї він порушив федеральний закон, який забороняє купівлю вогнепальної зброї особам, які вживають або залежні від заборонених препаратів. CNN раніше повідомляв, що федеральні прокурори розглядають можливі звинувачення, пов’язані з поданням неправдивих свідчень у зв’язку з купівлею зброї.

Крім того, існує фактор пропущених термінів подання податкової декларації. Так, Гантер Байден визнав себе винним за двома пунктами обвинувачення в умисній несплаті федеральних податків, згідно з нещодавно оприлюдненими обвинувальними документами.

Згідно з електронними листами, його неодноразово попереджали про податкові зобов’язання, але його адвокат сказав CNN у липні 2022 року, що ті роки “були важким часом” для Гантера Байдена з огляду на боротьбу з наркотичною та алкогольною залежністю.

Адвокат заявив, що його клієнт наразі “повністю погасив” свої податкові борги перед податковою службою. Тим часом контрольована республіканцями Палата представників ретельно вивчає фінансові оборудки Гантера Байдена і з’ясовує, як Міністерство юстиції веде розслідування, а також причетність інших членів сім’ї Байденів до закордонних оборудок.

В угоду про визнання провини, за даними джерел телеканалу, Мін’юст погодився рекомендувати умовне покарання за двома пунктами обвинувачення в несвоєчасній сплаті податків за 2017 і 2018 роки. Гантер Байден заборгував щонайменше $100 тис. федеральних податків за 2017 рік і щонайменше $100 тис. за 2018 рік, але не виплатив належне Податковій службі у встановлені терміни. Остаточний вирок винесе суддя.

Новина викликала політичну критику, оскільки угода про визнання провини матиме безпосередні відлуння в президентських перегонах 2024 року.

Подія вже викликала політичну критику з боку республіканців на адресу адміністрації Байдена. Колишній президент Дональд Трамп також розкритикував угоду про визнання провини, назвавши її “простим “дорожнім штрафом”.

Звинувачення проти Гантера Байдена було детально викладено в кримінальній справі, поданій до окружного суду США в штаті Делавер, де прокурор США Девід Вайс, призначений Трампом, вів розслідування, яке свого часу розглядало звинувачення у відмиванні грошей, іноземному лобіюванні та інші потенційні звинувачення.

Як заявили в Мін’юсті США, розслідування наразі триває. Однак адвокат Гантера Байдена, Крістофер Кларк, у своїй заяві сказав, що угода з федеральними прокурорами “дозволить” тривале кримінальне розслідування Міністерства юстиції щодо сина президента.

У Білому домі коротко прокоментували розгляд навколо сина президента США, заявивши, що Байдени “люблять свого сина і підтримують його, поки він продовжує відновлювати своє життя”.

– У нас не буде подальших коментарів, – додав речник Білого дому Іен Семс.

CNN зазначає, що юридичні проблеми Гантера Байдена виникли на тлі його особистої боротьби із залежністю від алкоголю та наркотиків, багато з яких він описав у своїх мемуарах 2021 року.

Його 24-річний шлюб закінчився розлученням 2017 року, і його колишня дружина звинуватила його в тому, що він витрачає величезні кошти на спиртне і стриптиз-клуби. У 2017 році він також зізнався у стосунках із вдовою свого покійного брата Бо.

З 2019 року Гантер Байден знову одружився і має спільну дитину з дружиною Мелісою Коен.

Джерело : CNN

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