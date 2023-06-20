Вже 20 тис. росіян залишили заявку, щоби здатися в полон – Координаційний штаб

​​Вже близько 20 тис. росіян звернулися на гарячі лінії проєкту Хочу жити Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. За останні два місяці надійшло майже стільки ж заявок, як за перші шість місяців роботи проєкту.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Зазначається, що всіх росіян, які добровільно здалися, оформлюють як таких, хто потрапив в полон у бою з українськими військовими.

– Це означає, що поки військовослужбовець перебуватиме в українському полоні, у Росії йому надалі платитимуть, – йдеться у повідомленні.

За даними Координаційного штабу, збільшилася кількість заявок на попередню здачу в полон від тих росіян, яким загрожує мобілізація і вони не хочуть ставати “гарматним м’ясом” Кремля.

Це пояснюється також підступними методами влади РФ: проведенням прихованої мобілізації, впровадженням онлайн-повісток і дозволом вилучати закордонні паспорти у призовників.

Загалом з моменту запуску проєкту у вересні 2022 року до Хочу жити надійшло понад 20 тис. звернень усіма каналами: Telegram, WhatsApp, чат-бот і на гарячу лінію. За дев’ять місяців роботи сайт проєкту відвідали 45 млн людей із Росії та тимчасово окупованих територій України.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.