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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Жодної ядерної боєголовки з РФ до Білорусі ще не переміщено – Буданов

Кирило Буданов
Фото: Офіс президента

Між Росією та Білоруссю триває підготовка передання ядерної зброї (ЯЗ), а білоруська сторона продовжує готувати сховища для зберігання ЯЗ.

Втім, як запевнив в ефірі національного телемарафону Єдині новини начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, жодної ядерної боєголовки наразі до Білорусі з РФ не було передано.

– Процес підготовки до можливого переміщення насправді триває. Сховища готуються. Але станом на зараз жодної боєголовки ще не переміщено, – сказав він.

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден оцінював загрозу того, що Володимир Путін може віддати наказ застосувати ядерну зброю в російсько-українській війні, як “реальну”. Йшлося, зокрема, про тактичну ядерну зброю.

При цьому російський диктатор Володимир Путін 16 червня казав, що Білорусь вже начебто отримала першу партію ядерних зарядів, які, як очікується, мають бути розміщені на білоруській території.

Повідомлення про те, що Росія розгорне ЯЗ в Білорусі, анонсувались на липень, коли у Білорусі мали б бути збудовані відповідні об’єкти.

При цьому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко казав, що ядерну зброю вже начебто почали переміщувати в його країну.

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Білорусь, Війна в Україні, Кирило Буданов, Російська агресія, Росія, Ядерна зброя
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