Через день після візиту Блінкена: Байден назвав Сі диктатором

Президент США Джо Байден прирівняв голову КНР Сі Цзіньпіна до “диктатора”, коли розповідав про його реакцію на збитий китайський розвідувальний аеростат.

Про це він сказав у Каліфорнії під час виступу на заході зі збору коштів на свою передвиборчу кампанію.

— Причина, чому Сі Цзіньпін дуже засмутився, коли я збив ту повітряну кулю з двома вагонами шпигунського обладнання, полягає в тому, що він не знав, що вона там була. Ні, я серйозно. Це те, що є великою ганьбою для диктаторів, коли вони не знають, що сталося, – сказав Байден.

Він додав, що аеростат збився з курсу і не мав пролітати там, де її збили, а Сі про це не знав. Байден додав, що китайський лідер був “дуже збентежений” і заперечував, що вона взагалі там була.

У Китаї швидко відреагували на висловлювання Байдена. Речниця МЗС КНР Мао Нін назвала їх “відкритою політичною провокацією” і “вкрай абсурдними та безвідповідальними”.

— Зауваження серйозно суперечать основним фактам, серйозно порушують дипломатичний етикет і серйозно зазіхають на політичну гідність Китаю, – сказала Мао.

Піл час виступу Байден відзначив роботу держсекретаря Ентоні Блінкена щодо його нещодавньої поїздки до Пекіна. За його словами, Блінкен “добре попрацював”, але для поліпшення відносин “потрібен час”. Байден також анонсував поїздку до Пекіна посла США з питань клімату Джона Керрі.

Ентоні Блінкен – перший держсекретар США, який відвідав Пекін за останні п’ять років. У межах дводенного візиту до китайської столиці він провів зустрічі з вищими посадовими особами, включаючи Сі. Сторони домовилися продовжувати подальшу дипломатичну взаємодію.

Джерело : CNN

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