Іспанія анонсувала нову допомогу для відновлення України: куди спрямують кошти

Уряд Іспанії оголосив про надання нової допомоги України, яку спрямують на відновлення місцевої інфраструктури. Вона передбачає обладнання шкіл укриттями або іншими захисними приміщеннями.

Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес. За його словами, Іспанія під час конференції з відновлення України зобов’язалася виділити €250 млн державі.

– Затверджено й нове зобов’язання у розмірі €7 млн, спрямоване на облаштування шкіл укриттями, підтримку жертв сексуального насильства та забезпечення мобільних клінік з інкубаторами для новонароджених, – розповів іспанський міністр.

Мануель Альбарес зазначив, що Іспанія передасть понад 24 тонни гуманітарної допомоги українцям, постраждалим внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції російськими військами.

Очільник МЗС зазначив, що Іспанія готова поділитися з Україною досвідом у сфері інфраструктури, енергетики, водопостачання, санітарії, охорони здоров’я та залізниці для допомоги у відновленні.

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