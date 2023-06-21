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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Міноборони РФ змінило політику взаємодії з населенням під час контрнаступів ЗСУ – ISW

сергій шойгу

Міністерство оборони РФ зробило висновки зі своїх помилок в управлінні інформаційним простором під час попередніх контрнаступів ЗСУ.

Про це повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).

– Міністерство оборони Росії продовжує реагувати на українські контрнаступальні операції з відносно високим ступенем узгодженої риторики, – йдеться у повідомленні.

Так, міністр оборони РФ Сергій Шойгу виступив 20 червня перед колегією відомства і почав доповідь з обговорення українських контрнаступних операцій на заході Донецької та Запорізької областей.

5 червня Шойгу заявив, що український контрнаступ розпочався 4 червня, що відповідає попередній оцінці ISW щодо дати початку контрнаступу.

Шойгу також заявив, що українські війська здійснили 263 атаки на російські позиції з 4 червня. Водночас міністр РФ заперечив, що ЗСУ досягли успіхів на будь-якій ділянці фронту, всупереч наявним у відкритому доступі геолокаційним доказам просування Сил оборони України.

Аналітики зазначають, що той факт, що Шойгу так публічно і відносно спокійно обговорив контрнаступ (навіть при збереженні типового для РФ заперечення успіхів українців), є помітним відображенням неспроможності Міноборони Росії підготувати єдину відповідь на українські контрнаступи у Харківській і Херсонській областях у 2022 році.

– Російський інформаційний простір до певної міри адаптувався до минулих моментів інформаційного колапсу і винесло з них уроки, – підсумовують в Інституті.

Раніше у британській розвідці повідомили, що на тлі контрнаступу ЗСУ власник російської ПВК Вагнера Євген Пригожин розкручує конфлікт із Міноборони РФ.

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Джерело: ISW
Війна в Україні, Міноборони РФ, Росія, Сергій Шойгу
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