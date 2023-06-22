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Салліван та Нуланд поїдуть переконувати країни Глобального Півдня засудити вторгнення РФ — FT

Джейк Салліван
Фото: Getty Images

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван та заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд на прохання Києва цими вихідними відвідають Данію для неоголошеної зустрічі з представниками країн, які не засудили війну РФ проти України.

Про це пише Financial Times.

Зазначено, що на зустрічі будуть присутні представники таких країн, як Індія, Бразилія та Південна Африка. Також можуть приїхати і представники Туреччини й Китаю. Водночас джерело видання вказує, що список учасників ще не остаточний і може змінитися.

У статті FT йдеться, що запланована зустріч для розширення проукраїнської коаліції відбувається на тлі занепокоєння щодо того, що війна РФ проти України може затягнутись.

Очікується, що Салліван та Нуланд спробують переконати скептиків відмовитися від торгівлі з Росією та засудити Москву за вторгнення.

Раніше лідери Африки представили 10 складових щодо врегулювання війни РФ проти України.

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Джерело: Financial Times
Індія, Війна в Україні, Китай, Росія, США, Туреччина, Україна
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