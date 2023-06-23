Сім років потому: стало відомо, скільки британців задоволені результатами Brexit

Після того, як Велика Британія проголосувала на референдумі за вихід із Європейського Союзу, лише 18% жителів Сполученого Королівства вважають, що Brexit став успіхом для країни.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного аналітичним центром UK in a Changing Europe, які наводить у четвер газета The Guardian.

Через сім років після референдуму, фахівці Public First опитали понад 4 тис. прихильників виходу з ЄС, що вони думають про Brexit зараз. Менше п’ятої частини з них – 18% – сказали, що все пройшло добре або дуже добре, 30% сказали, що все пройшло ні добре, ні погано, а 26% сказали, що ще занадто рано говорити про це.

В умовах, коли інфляція застрягла на історичних максимумах, а ВВП стагнує, економісти все частіше попереджають про подальший вплив Brexit на торгівлю та інвестиції. Однак менше третини опитаних прихильників виходу з ЄС (29%) вважають, що Brexit негативно вплинув на економіку, пише The Guardian.

Серед тих прихильників виходу з ЄС, які вважають, що Brexit не пройшов успішно, багато хто звинувачує політиків у тому, що вони погано впоралися з цим завданням. Такої точки зору, зокрема, дотримується колишній лідер Ukip Найджел Фарадж, який нещодавно заявив, що “Brexit провалився”.

У цій групі 70% заявили, що Brexit міг би пройти добре, і майже половина (48%) вважають, що політики могли б зробити так, щоб усе вийшло, але навіть не спробували.

Реалізація рішення про вихід з ЄС неодноразово розколювала Консервативну партію протягом останніх семи років. Суперечки навколо відносин Великої Британії з ЄС призвели до відставки Терези Мей і допомогли Борису Джонсону здобути більшість у 80 місць 2019 року, пообіцявши “довести Brexit до кінця”.

Директор організації UK in a Changing Europe Ананд Менон сказав, що розчарування тим, як було проведено Brexit, найімовірніше, посилить недовіру до політиків.

– Хоча далеко не всі вважають, що Brexit проходить добре, велика кількість тих, хто залишає ЄС, також вважають, що ще занадто рано виносити остаточне судження. Багато прихильників виходу вважають, що Brexit не був успішним, тому що політики їх підвели. Небезпека полягає в тому, що це призведе до підриву віри в політику і політиків, – сказав він.

Незважаючи на невдоволення багатьох прихильників виходу з ЄС тим, як був проведений Brexit, в опитуваннях мало ознак того, що вони повністю змінили свою думку – можливо, це пояснює небажання лейбористів і ліберал-демократів робити акцент на Brexit у передвиборчій кампанії.

Переважна більшість опитаних – 72% – заявили, що проголосували б знову так само, як у 2016 році, навіть знаючи те, що вони знають сім років потому; 72% також заявили, що хотіли б припинити обговорення Brexit.

Рейчел Вольф, партнер-засновник Public First, сказала, що такі люди, як Найджел Фарадж, “грають на більш загальній думці, що політики все зіпсували”.

– З іншого боку, люди не дуже хочуть продовжувати говорити про Brexit. “Get Brexit done” – тобто змусити його зникнути і перестати говорити про нього – все ще працює, – каже вона.

Нагадаємо, наприкінці березня Нью-Йорк посів перше місце разом із Лондоном у рейтингу світових фінансових центрів.

Джерело : The Guardian

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