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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Білорусі розбився російський гелікоптер Мі-24

вертоліт мі-24
Фото: Getty Images

У Білорусі біля траси М1 між Івацевичами та Барановичами впав вертоліт Мі-24, що належить ПКС РФ.

Про це повідомляють Telegram-канали.

Подія сталася близько 13:30 за місцевим часом. Відомо, що члени екіпажу дістали тілесні ушкодження.

Водночас Міноборони Білорусі повідомило просто про те, що вертоліт Мі-24 здійснив жорстку посадку. Але чий це вертоліт – не йдеться.

Руйнувань і постраждалих немає. Причини інциденту встановлює комісія.

Армія Росії, Білорусь, Вертоліт, Гелікоптер
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