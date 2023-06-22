У Білорусі розбився російський гелікоптер Мі-24

У Білорусі біля траси М1 між Івацевичами та Барановичами впав вертоліт Мі-24, що належить ПКС РФ.

Про це повідомляють Telegram-канали.

Подія сталася близько 13:30 за місцевим часом. Відомо, що члени екіпажу дістали тілесні ушкодження.

Водночас Міноборони Білорусі повідомило просто про те, що вертоліт Мі-24 здійснив жорстку посадку. Але чий це вертоліт – не йдеться.

Руйнувань і постраждалих немає. Причини інциденту встановлює комісія.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.