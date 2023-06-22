З Міноборони Росії уклали контракти понад 20 російських ПВК, але не Вагнер
Понад 20 приватних військових компаній, що воюють проти України, які у Росії називають добровольчими об’єднаннями, погодилися укласти контракти з Міністерством оборони Російської Федерації.
Про це йдеться у повідомленні Міноборони РФ.
– У рамках виконання наказу міністра оборони Російської Федерації про визначення порядку організації службової діяльності добровольчих організацій понад 20 формувань добровольчого корпусу уклали контракти з військовим відомством Росії, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що завдяки цьому буде визначено “правове регулювання та діяльність формувань добровольчих корпусів” у зоні російсько-української війни, а також це начебто має поширитись на усіх так званих добровольців та членів їх сімей.
Одним із перших, хто уклав подібний контракт з Міноборони РФ, був добровольчий батальйон Ахмат, який контролюється правителем Чечні Рамзаном Кадировим.
Примітно, що найбільша приватна військова компанія Вагнера, власником якої є Євген Пригожин, після оголошення відповідного рішення з боку Міноборони РФ відмовилась підписувати контракт з оборонним відомством Росії через конфлікт між міністром оборони Сергієм Шойгу та безпосередньо Пригожиним.
Терміни, які були встановлені для “добровольчих загонів” РФ, які, де-факто, є приватними військовими компаніями, на те, щоб укласти контракт з російським Міноборони, були обмежені до 1 липня поточного року.
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