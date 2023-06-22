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Ілля Нежигай, редактор стрічки

З Міноборони Росії уклали контракти понад 20 російських ПВК, але не Вагнер

З Міноборони Росії уклали контракти понад 20 російських ПВК, але не Вагнер
Фото: Getty Images

Понад 20 приватних військових компаній, що воюють проти України, які у Росії називають добровольчими об’єднаннями, погодилися укласти контракти з Міністерством оборони Російської Федерації.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

– У рамках виконання наказу міністра оборони Російської Федерації про визначення порядку організації службової діяльності добровольчих організацій понад 20 формувань добровольчого корпусу уклали контракти з військовим відомством Росії, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки цьому буде визначено “правове регулювання та діяльність формувань добровольчих корпусів” у зоні російсько-української війни, а також це начебто має поширитись на усіх так званих добровольців та членів їх сімей.

Одним із перших, хто уклав подібний контракт з Міноборони РФ, був добровольчий батальйон Ахмат, який контролюється правителем Чечні Рамзаном Кадировим.

Примітно, що найбільша приватна військова компанія Вагнера, власником якої є Євген Пригожин, після оголошення відповідного рішення з боку Міноборони РФ відмовилась підписувати контракт з оборонним відомством Росії через конфлікт між міністром оборони Сергієм Шойгу та безпосередньо Пригожиним.

Терміни, які були встановлені для “добровольчих загонів” РФ, які, де-факто, є приватними військовими компаніями, на те, щоб укласти контракт з російським Міноборони, були обмежені до 1 липня поточного року.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 484-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Міноборони РФ, ПВК Вагнера, Російська агресія, Росія, Сергій Шойгу
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