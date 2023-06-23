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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Макрон не хоче говорити з Путіним, але не відмовиться від діалогу, якщо президент РФ сам йому зателефонує

Макрон не хоче говорити з Путіним, але не відмовиться від діалогу, якщо президент РФ сам йому зателефонує
Фото: Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон уже не має бажання телефонувати російському диктатору Володимиру Путіну. Однак він не відмовиться від діалогу, якщо президент РФ сам зателефонує йому.

Про це французький лідер Макрон заявив в інтерв’ю іноземним журналістам. Він стверджує, що не має причин телефонувати Путіну.

– Йде український контрнаступ. Сподіваюся, настане час переговорів на умовах України. З іншого боку, якщо він (Путін. – Ред.) зателефонує мені, щоби щось запропонувати, я прийму це, тому що Франція завжди була посередницькою силою, – сказав Макрон.

На думку президента Франції, перед відновленням діалогу з Росією потрібно, щоб Москва припинила повномасштабну війну проти України та дотримувалася міжнародного права.

– Росія опинилася в ситуації, коли більше не поважає міжнародне право, стаючи однією з єдиних колоніальних держав XI століття, ведучи війну імперії зі своїм сусідом, Україною, – заявив Макрон.

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Макрон не хоче говорити з Путіним, але не відмовиться від діалогу, якщо президент РФ сам йому зателефонує

Джерело: Franceinfo

Війна в Україні, Володимир Путін, Еммануель Макрон, Росія-Франція, Україна-Франція, Франція
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