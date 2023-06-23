Макрон не хоче говорити з Путіним, але не відмовиться від діалогу, якщо президент РФ сам йому зателефонує

Президент Франції Еммануель Макрон уже не має бажання телефонувати російському диктатору Володимиру Путіну. Однак він не відмовиться від діалогу, якщо президент РФ сам зателефонує йому.

Про це французький лідер Макрон заявив в інтерв’ю іноземним журналістам. Він стверджує, що не має причин телефонувати Путіну.

– Йде український контрнаступ. Сподіваюся, настане час переговорів на умовах України. З іншого боку, якщо він (Путін. – Ред.) зателефонує мені, щоби щось запропонувати, я прийму це, тому що Франція завжди була посередницькою силою, – сказав Макрон.

На думку президента Франції, перед відновленням діалогу з Росією потрібно, щоб Москва припинила повномасштабну війну проти України та дотримувалася міжнародного права.

– Росія опинилася в ситуації, коли більше не поважає міжнародне право, стаючи однією з єдиних колоніальних держав XI століття, ведучи війну імперії зі своїм сусідом, Україною, – заявив Макрон.

Джерело: Franceinfo

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