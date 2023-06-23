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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Передання Іраном дронів Росії порушує резолюцію: генсека ООН закликали це розслідувати

Передання Іраном дронів Росії порушує резолюцію: генсека ООН закликали це розслідувати
Фото: Getty Images

Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Албанія та Україна у спільній заяві закликали генсека ООН провести розслідування військової співпраці Ірану і Росії, зокрема щодо передання дронів, у порушення резолюції РБ ООН 2231.

Цю заяву на засіданні Ради Безпеки ООН виголосила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

— Дії Росії та Ірану порушують резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН. Вона забороняє всім країнам, включно з постійними членами Ради Безпеки, передавати такі види озброєнь з Ірану без попереднього схвалення Ради Безпеки. Схвалення, звісно, не було надано, – зазначила Томас-Грінфілд.

Вона додала, що Україна, США, Франція, Велика Британія та інші країни належним чином повідомили Організацію Об’єднаних Націй про ці порушення і надали їй додаткову інформацію та аналіз. Томас-Грінфілд наголосила, що ООН повинна відреагувати на заклики міжнародної спільноти розслідувати ці порушення.

Також посол США в ООН нагадала, що раніше цього місяця Сполучені Штати оприлюднили додаткову інформацію, яка підтверджує, що Іран надав Росії сотні односторонніх ударних БПЛА, а також обладнання, необхідне для виробництва дронів. Україна і Велика Британія також представили в ООН докази використання іранських БПЛА, знайдених українськими Збройними силами.

Росія не лише закупила в Ірані сотні БПЛА серій Mohajer і Shаhed, що є явним порушенням резолюції 2231, але й співпрацює з Іраном у виробництві цієї зброї на території Росії.

Останніми тижнями Росія використовувала ці БПЛА для завдання ударів по Києву, руйнування української інфраструктури, вбивств і тероризування українського цивільного населення.

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Джерело: Місія США при ООН

Іран, Албанія, Безпілотники, Велика Британія, Радбез ООН, Росія, США, Україна, Франція
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