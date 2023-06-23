Після тижнів блокування: Угорщина може зняти вето з виділення €500 млн на зброю для України

Угорщина може погодитись на виділення €500 млн з Європейського фонду миру (EPF) на озброєння для України.

Про це повідомляє видання Euractiv з посиланням на дипломатів ЄС.

Міністри мають дати зелене світло для початку роботи над виділенням Україні восьмого траншу з EPF для продовження компенсації постачання військової техніки країнами-членами ЄС.

За даними Euractiv, угода має бути формалізована вже у п’ятницю, після завершення письмової процедури, оскільки Угорщина зрештою зняла своє вето.

Будапешт пов’язує ухвалення рішення про поповнення EPF та виділення додаткових €500 млн Україні з ухваленням нового пакета санкцій ЄС проти Росії та виключенням OTP Bank із українського “чорного списку”.

Хоча в Угорщині розуміють, що на підтримку України буде виділено лише €1 млрд із додаткового фінансування фонду, двоє дипломатів сказали, що країни-члени ЄС ще не формалізували домовленості про конкретну суму.

Нагадаємо, що 21 червня посли ЄС погодили збільшення Європейського фонду миру на €3,5 млрд.

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