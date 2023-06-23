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Реальна загроза чи елемент пропаганди: чи може РФ застосувати ядерну зброю проти України
Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Удар РФ ядерною зброєю по Україні буде атакою по НАТО: у Конгресі США зареєстрували резолюцію

Удар РФ ядерною зброєю по Україні буде атакою по НАТО: у Конгресі США зареєстрували резолюцію
Фото: Getty Images

Сенатори США Ліндсі Грем і Річард Блументаль зареєстрували резолюцію в Конгресі США, яка пропонує прирівняти ядерну атаку по Україні з боку РФ або Білорусі, як атаку по НАТО.

Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем на спільній пресконференції з сенатором-демократом Річардом Блюменталем.

За його словами, у разі застосування Росією ядерної зброї вона вступить у війну з НАТО.

– Ми сьогодні вносимо резолюцію, в якій ідеться про те, що якщо Росія або Білорусь, або російські маріонетки, підірвуть ядерний пристрій на боці України, щоб зупинити контрнаступ або спробувати зломити війська НАТО, вона вступить у війну з НАТО.

Сенатори від обох партій закликали Білий дім надати дозвіл на отримання Україною ракет ATACMS від США. Законодавці вважають, що адміністрації президента США не варто побоюватися, що це викличе ескалацію з боку Росії.

– Ми не намагаємося вторгнутися в Росію. Ми намагаємося змусити Росію покинути Україну без використання американських військових. Якщо ви не хочете використовувати сили на землі, а я цього не хочу, то надайте їм ресурси, щоб вдарити по росіянах сильніше, в межах території України. ATACMS працюють краще, – сказав Грем.

Річард Блюменталь додав, що ескалації від російського диктатора Володимира Путіна не слід чекати, оскільки це викликає ірраціональний страх.

– На кожному кроці існує страх і він не раціональний, він, як виявилося, необґрунтований – що Володимир Путін буде загострювати ситуацію. Кожен день, коли ця війна триває, це кожен день, коли він загострює ситуацію, – сказав Блюменталь.

Він також згадав у цьому контексті підрив Росією греблі Каховської ГЕС, що свідчить про триваючу ескалацію з боку РФ.

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Джерело: C-Span

Війна в Україні, Ліндсі Грем, НАТО, Росія, США, Ядерна зброя
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