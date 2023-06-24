Байдену доповіли про події в РФ після заяв Пригожина

Білий дім “відстежує ситуацію” в Росії після погроз лідера найманської групи Вагнер Євгена Пригожина на адресу військового керівництва Росії, включно з міністром оборони Сергієм Шойгу і начальником Генерального штабу Валерієм Герасимовим.

Президент Джо Байден також був проінформований про розвиток ситуації в Росії, повідомив прессекретар Ради національної безпеки Адам Ходж.

– Ми стежимо за ситуацією і будемо консультуватися з союзниками і партнерами з приводу цих подій, – йдеться в заяві Ходжа.

Офіційні особи США розглядають останні коментарі Пригожина, в яких він назвав військове керівництво Росії “злом” і сказав, що його “потрібно зупинити”, як щось більше, ніж його звичайна риторика, повідомив CNN американський чиновник.

І на відміну від деяких попередніх заяв Пригожина про недотепність російського міністерства оборони, ці коментарі, схоже, не послідували за українським військовим проривом або тактичним успіхом.

– Це реальність, – сказав чиновник, хоча незрозуміло, чи є у США якісь очікування щодо того, як або що Пригожин збирається робити після своїх закликів до російських громадян залишатися у своїх домівках, зазначає CNN.

Два співробітники адміністрації сказали, що чиновники з національної безпеки в Білому домі проявляють обережність і не ухвалюють подальших рішень, доки у них немає чіткішого розуміння того, що відбувається.

Джерело : CNN

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