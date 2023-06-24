Люди тікають у хаосі: у Ростові пролунав вибух біля штабу Південного військового округу

Біля штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону в Росії стався вибух у суботу, 24 червня. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Наразі невідомо ані про причини, ані про постраждалих внаслідок цього. Перед вибухом повідомлялося про мінування вулиць вагнерівцями.

Пропагандистські ресурси опублікували відео людей, які тікають з місця події. Також повідомляється про звуки стрілянини.

Telegram-канали повідомляють, що вагнерівці просять місцевих жителів відійти на 2 км від Південного військового округу.

Раніше повідомлялося, що штаб Південного військового округу перебуває під контролем ПВК Вагнера. Там ватажок вагнерівців Євген Пригожин проводив переговори із заступником міністра оборони.

Нагадаємо, 23 червня Пригожин заявив, що по табору його найманців війська Міноборони РФ завдали ракетного удару. За його словами, загинуло багато бойовиків. Пригожин заявив, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу нібито втік із Ростова.

У Москві та Ростовській області було введено план Фортеця. Зранку 24 червня диктатор Володимир Путін виступив з відеозверненням до громадян і назвав Пригожина зрадником.

У США вважають, що бунт Пригожина є реальним і серйозним. Представник Ради нацбезпеки Білого дому сказав, що адміністрація стежить за ситуацією і консультуватиметься з союзниками та партнерами щодо подій у Росії.

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