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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Пролетів військовий вертоліт і щось скинув: у Воронежі горить нафтобаза

воронеж нафтобаза

У російському місті Воронеж військовий вертоліт пролетів над нафтобазою, після чого вона вибухнула і почалася сильна пожежа.

Про це повідомляють Telegram-канали з посиланням на відео очевидців події.

На кадрах можна побачити, як гелікоптер уже відлетів від нафтобази, а вона в цей момент вибухає і в небо здіймається спочатку вогняна хмара, а потім густий чорний дим.

Один з очевидців розповів, що дуже низько пролетів військовий вертоліт, щось скинув і полетів.

Також у Воронежі бойовики Вагнера із зенітки спробували збити російський вертоліт Ка-52.

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Фото: скриншот

Вибух, Пожежа, Росія
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