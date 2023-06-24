Пролетів військовий вертоліт і щось скинув: у Воронежі горить нафтобаза
У російському місті Воронеж військовий вертоліт пролетів над нафтобазою, після чого вона вибухнула і почалася сильна пожежа.
Про це повідомляють Telegram-канали з посиланням на відео очевидців події.
На кадрах можна побачити, як гелікоптер уже відлетів від нафтобази, а вона в цей момент вибухає і в небо здіймається спочатку вогняна хмара, а потім густий чорний дим.
Один з очевидців розповів, що дуже низько пролетів військовий вертоліт, щось скинув і полетів.
Також у Воронежі бойовики Вагнера із зенітки спробували збити російський вертоліт Ка-52.
Фото: скриншот
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