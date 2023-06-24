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Юлія Соколова, редакторка стрічки

”Вагнерівці” контролюють понад 260 квадратних км у районі Ростова: карта

Вагнерівці у Ростові
Фото: Getty Images

Найманці приватної військової компанії Вагнера можуть контролювати понад 260 квадратних кілометрів території у Ростовській області РФ, включно з містом Ростов-на-Дону.

Такі дані відобразили аналітики ресурсу DeepState на своїй мапі.

Судячи з цієї інформації, бойовики ПВК Вагнера зараз контролюють площу в щонайменше 265,08 квадратних кілометрів.

Йдеться про місто Ростов-на-Дону, сусіднє з ним місто Аксай, селища Янтарний, Водопадний, Степовий та інші.

Найманці, вірогідно, також взяли під контроль шматок траси, яка веде до міста Новочеркаськ.

Карта РФ

Карта: Deep State

Крім того, на карті позначено як захоплені “вагнерівцями” понад 69 квадратних кілометрів території у Воронезькій області – в районні прикордонного села Бугаївка.

Карта РФ

Карта: Deep State

Раніше російські пабліки та ЗМІ стверджували, що на прикордонному переході Бугаївка 180 російських військовослужбовців та силовиків відмовилися перешкоджати діям ПВК Вагнера і склали зброю.

Попри повідомлення західних ЗМІ, що “вагнерівці” могли взяти під контроль військові об’єкти у Воронежі, на карті DeepState це поки не відображено.

З’являлися дані, що у Воронежі палала нафтобаза. А в селі Рогачівка Воронезької області почалися бої, і місцеві жителі поспіхом евакуюються.

Тим часом у мережі публікують карту можливого просування колон найманців у напрямку Москви через Воронезьку та Липецьку області.

Як відомо, 23 червня власник ПВК Вагнера Євген Пригожин звинуватив армію РФ у начебто завданні удару по базах “вагнерівців”. Він оголосив про намір “помститися” міністру оборони РФ Сергію Шойгу та главі Генштабу Валерію Герасимову.

Наразі відомо, що “вагнерівці” захопили ключові об’єкти в Ростові-на-Дону: штаб Південного військового округу, адміністрацію, управління ФСБ та МВС. Вони готуються там до оборони.

Біля штабу Південного військового округу в Ростові пролунав вибух.

Колона ПВК Вагнера також продовжує рух у бік Москви. На в’їзді до столиці РФ виставили блокпости з бронетехнікою.

За останніми подіями в Росії можна слідкувати в онлайні на Фактах ICTV.

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“Вагнерівці” контролюють понад 260 квадратних км у районі Ростова: карта

Москва, ПВК Вагнера, Росія, Ростов-на-Дону
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