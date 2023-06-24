”Вагнерівці” контролюють понад 260 квадратних км у районі Ростова: карта

Найманці приватної військової компанії Вагнера можуть контролювати понад 260 квадратних кілометрів території у Ростовській області РФ, включно з містом Ростов-на-Дону.

Такі дані відобразили аналітики ресурсу DeepState на своїй мапі.

Судячи з цієї інформації, бойовики ПВК Вагнера зараз контролюють площу в щонайменше 265,08 квадратних кілометрів.

Йдеться про місто Ростов-на-Дону, сусіднє з ним місто Аксай, селища Янтарний, Водопадний, Степовий та інші.

Найманці, вірогідно, також взяли під контроль шматок траси, яка веде до міста Новочеркаськ.

Крім того, на карті позначено як захоплені “вагнерівцями” понад 69 квадратних кілометрів території у Воронезькій області – в районні прикордонного села Бугаївка.

Раніше російські пабліки та ЗМІ стверджували, що на прикордонному переході Бугаївка 180 російських військовослужбовців та силовиків відмовилися перешкоджати діям ПВК Вагнера і склали зброю.

Попри повідомлення західних ЗМІ, що “вагнерівці” могли взяти під контроль військові об’єкти у Воронежі, на карті DeepState це поки не відображено.

З’являлися дані, що у Воронежі палала нафтобаза. А в селі Рогачівка Воронезької області почалися бої, і місцеві жителі поспіхом евакуюються.

Тим часом у мережі публікують карту можливого просування колон найманців у напрямку Москви через Воронезьку та Липецьку області.

Як відомо, 23 червня власник ПВК Вагнера Євген Пригожин звинуватив армію РФ у начебто завданні удару по базах “вагнерівців”. Він оголосив про намір “помститися” міністру оборони РФ Сергію Шойгу та главі Генштабу Валерію Герасимову.

Наразі відомо, що “вагнерівці” захопили ключові об’єкти в Ростові-на-Дону: штаб Південного військового округу, адміністрацію, управління ФСБ та МВС. Вони готуються там до оборони.

Біля штабу Південного військового округу в Ростові пролунав вибух.

Колона ПВК Вагнера також продовжує рух у бік Москви. На в’їзді до столиці РФ виставили блокпости з бронетехнікою.

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