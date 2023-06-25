Громадянські війни не відбуваються за кілька діб, це лише початок – Мусієнко про події у Росії

Протистояння ватажка ПВК Вагнер з Кремлем є лише початком громадянської війни в Росії.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

– Треба на це все дивитися спокійніше. Навіть зараз я може це схарактеризувати, як громадянську війну в Росії. І вона триває, вона починається, – сказав він.

За словами Мусієнка, все те, що відбувалось протягом останньої доби в Росії, є дуже позитивним для України.

– Громадянські війни ніколи не починаються і не відбуваються за кілька діб. Наївно так думати. Дуже наївні люди, які про це говорять. Для того, щоб розуміти, скільки можуть тривати громадянські війни і чим вони закінчуються, то вони можуть тривати від кількох місяців до кількох років. Але найголовніше породити процеси та посіяти зерно протистояння. Путін – єдиний, хто винен у тому, що він посіяв зерно протистояння на території Росії, – впевнений експерт.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень, президент Росії Володимир Путін намагатиметься обманути та ліквідувати Пригожина, як і знищити приватну військову компанію Вагнер.

– Менше вбивць приїде до нас на фронт під Бахмут, в інші гарячі напрямки, де намагатимуться чи вбиватимуть наших людей, – сказав він.

За словами Мусієнка, громадянська війна в Росії має дуже серйозні перспективи, але це не означає, що це буде швидко.

– Ці процеси, які сьогодні відбулись, вони дуже показові. Ці процеси зіграють і на деморалізацію на фронті, на успіх нашого контрнаступу. Тому все, що відбувається, слід сприймати позитивно, – резюмував він.

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