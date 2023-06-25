Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Похід на Москву завершено, Пригожин завертає назад до “польових таборів”
Терміново
Вибух у 16-поверхівці в Києві: загинули три людини, рятувальна операція триває
Похід на Москву завершено, Лукашенко та Пригожин домовились про відведення вагнерівців: що відбувається в РФ
Витік газу міг стати причиною вибуху в київській багатоповерхівці – прокуратура
На Хмельниччині евакуювали людей після падіння уламків ракет Х-101/Х-555
Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Громадянські війни не відбуваються за кілька діб, це лише початок – Мусієнко про події у Росії

Євген Пригожин
Фото: Getty Images

Протистояння ватажка ПВК Вагнер з Кремлем є лише початком громадянської війни в Росії.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

– Треба на це все дивитися спокійніше. Навіть зараз я може це схарактеризувати, як громадянську війну в Росії. І вона триває, вона починається, – сказав він.

За словами Мусієнка, все те, що відбувалось протягом останньої доби в Росії, є дуже позитивним для України.

– Громадянські війни ніколи не починаються і не відбуваються за кілька діб. Наївно так думати. Дуже наївні люди, які про це говорять. Для того, щоб розуміти, скільки можуть тривати громадянські війни і чим вони закінчуються, то вони можуть тривати від кількох місяців до кількох років. Але найголовніше породити процеси та посіяти зерно протистояння. Путін – єдиний, хто винен у тому, що він посіяв зерно протистояння на території Росії, – впевнений експерт.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень, президент Росії Володимир Путін намагатиметься обманути та ліквідувати Пригожина, як і знищити приватну військову компанію Вагнер.

– Менше вбивць приїде до нас на фронт під Бахмут, в інші гарячі напрямки, де намагатимуться чи вбиватимуть наших людей, – сказав він.

За словами Мусієнка, громадянська війна в Росії має дуже серйозні перспективи, але це не означає, що це буде швидко.

– Ці процеси, які сьогодні відбулись, вони дуже показові. Ці процеси зіграють і на деморалізацію на фронті, на успіх нашого контрнаступу. Тому все, що відбувається, слід сприймати позитивно, – резюмував він.

Читайте також
Принизив Путіна та засланий у Білорусь: чим закінчився і що означає заколот Пригожина
Громадянські війни не відбуваються за кілька діб, це лише початок – Мусієнко про події у Росії

Громадянство РФ, ПВК Вагнера, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Конгресі США думали, як убезпечити ядерні запаси РФ у разі успіху заколоту
Громадянські війни не відбуваються за кілька діб, це лише початок – Мусієнко про події у Росії
На Пригожина чекає помста: хто отримав контроль над Путіним і де були Шойгу із Герасимовим
Громадянські війни не відбуваються за кілька діб, це лише початок – Мусієнко про події у Росії
Хто такий Пригожин і що таке ПВК Вагнера та приватні компанії
Громадянські війни не відбуваються за кілька діб, це лише початок – Мусієнко про події у Росії
Принизив Путіна та засланий у Білорусь: чим закінчився і що означає заколот Пригожина
Громадянські війни не відбуваються за кілька діб, це лише початок – Мусієнко про події у Росії
А розмов то було! Меми про “бунт” Пригожина, який тривав менше доби
Вагнерівці у Ростові
Відео
Безглузді закупівлі для укриттів під час війни: як виправдовуються ініціатори

Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.

Орест Дрималовський
Залякували війною на мітингу: що відомо про скандал довкола готелю Дністер у Франківську
Громадянські війни не відбуваються за кілька діб, це лише початок – Мусієнко про події у Росії
Представники УПЦ МП і досі не покинули Києво-Печерську лавру: деталі
Києво-Печерська лавра
Не ворушаться по кілька діб на позиції! Як працюють снайпери на передовій
Громадянські війни не відбуваються за кілька діб, це лише початок – Мусієнко про події у Росії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (23.06.2023)
Громадянські війни не відбуваються за кілька діб, це лише початок – Мусієнко про події у Росії
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь