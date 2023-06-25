У Конгресі США думали, як убезпечити ядерні запаси РФ у разі успіху заколоту

Багато американських законодавців з великим інтересом спостерігають за приголомшливими подіями в Росії, задаючись питанням, що буде далі не тільки для Росії, а й для зовнішніх відносин США в регіоні.

Про це пише американська газета The Washington Post.

Як зазначає видання, представник демократів Джейсон Кроу заявив у суботу вдень у Twitter, що він уважно стежить за тим, чи продовжує Росія дестабілізувати ситуацію і що буде з її величезним ядерним запасом.

– Ми повинні бути впевнені, що зброя та обладнання, які перебувають у російському арсеналі, залишаються в безпеці, – сказав Кроу в інтерв’ю телеканалу CNN з Вольфом Блітцером.

Він також бачить можливість для контрнаступу України, спрямованого на те, щоб витіснити окупаційні російські війська зі своєї країни.

– Путін був украй ослаблений цим. Пригожин був украй ослаблений цим. Російські військові отримали величезний моральний удар через це питання. Для України це можливість скористатися цим і прискорити наступ, – сказав Кроу, який входить до складу постійного спеціального комітету Палати представників з розвідки і комітету у закордонних справах Палати представників.

Як зазначає видання Politico, сенатори та члени Палати представників наголосили, зокрема, на наслідках зусиль Пригожина для агресивної війни президента Росії Володимира Путіна проти України, а дехто висловив занепокоєння з приводу потенційної жорстокості повстання під керівництвом Пригожина.

– Наші агентства національної безпеки уважно стежать за надзвичайним внутрішнім конфліктом серед російських військ, який відбувається нині, – написав у Twitter сенатор-республіканець Марко Рубіо, старший член сенатського комітету з міжнародних відносин.

Він додав, що незалежно від того, як все обернеться, “це матиме значні та потенційно історичні наслідки”.

Представниця-демократка Елісса Слоткін назвала цю подію “такою, що захоплює дух” і “найяскравішим публічним підтвердженням дурості вторгнення Путіна в Україну”.

Слоткін припустила, що внутрішня загроза з боку Пригожина є чітким показником військової вразливості Путіна, порівнявши конфлікт у Росії з “американською армією, яка залежала від озброєного оборонного підрядника”, яка потім відвернулася від керівництва США і пішла на Вашингтон.

– Ця ескалація конфлікту між групою Вагнера і російськими військовими не відбувалася б, якби незаконне вторгнення Росії в Україну йшло добре. Очевидно, що це не так, – написав у Twitter член Комітету Палати представників із закордонних справ, демократ Тед Лью.

Американські законодавці також відзначили репутацію Пригожина як жорстокої людини і глибоку участь групи Вагнера у війні проти України.

– Давайте абсолютно чітко визначимо, хто такий Пригожин і чого він хоче. Цей хлопець – бандит-вбивця. І йому не потрібна іскра в Росії, йому потрібна зміна військового командування, щоб він міг керувати більш ефективною різаниною невинних українців, – написав у Twitter член Комітету з національної безпеки Палати представників, демократ Ерік Свалуелл.

Представник-демократ Хоакін Кастро, член Комітету у закордонних справах Палати представників, написав у Twitter, що Пригожин “такий самий поганий, як Путін, а можливо, і гірший за нього”.

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