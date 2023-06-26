У Північній Кореї стотисячний натовп вимагав ядерного удару по США

У Північній Кореї нещодавно відбулися масові мітинги до 73 річниці початку Корейської війни, учасники яких закликали до війни зі Сполученими Штатами Америки.

У Пхеньяні до мітингів залучили близько 120 тис. робітників і студентів, які закликали до війни, спрямованої на помсту.

На фотографіях, опублікованих державними виданнями, серед натовпу можна побачити плакати з різними написами.

Серед них – Весь материк США в межах нашого обстрілу та Імперіалістичні США є руйнівниками миру.

Масові протести відбулися на тлі побоювань, що Пхеньян скоро може здійснити ще один запуск свого першого військового супутника-розвідника для посилення моніторингу військової діяльності США.

Перша подібна спроба Північної Кореї закінчилася невдачею 31 травня, тому представники влади пообіцяли повторно запустити супутник-шпигун.

Водночас в окремій доповіді Міністерства закордонних справ Північна Корея заявила, що США нібито докладають зусиль для розпалення ядерної війни. Там звинуватили Вашингтон у відправленні стратегічних засобів до Південної Кореї.

Джерело: KCNA

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