У ЄС заявили, що глобальний саміт миру може відбутися до кінця року
Високопоставлений представник Євросоюзу на умовах анонімності повідомив журналістам, що глобальний саміт миру може відбутися до кінця року.
За його словами, питання підготовки саміту обговорювали в суботу в Копенгагені на зустрічі національних радників із питань безпеки. З боку України участь взяв глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Чиновник сказав, що на зустрічі було озвучено “різні думки про час для проведення саміту”.
– Країни, що не входять до числа G7, говорили, що має бути зроблено більше роботи з тим, щоб провести саміт наприкінці року, – додав він.
Напередодні глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про важливу зустріч радників у Копенгагені, у якій він взяв участь разом з представниками МЗС.
– Відбулися консультації щодо ключових принципів миру з радниками з питань нацбезпеки та політичними радниками з Бразилії, Великої Британії, Данії, ЄС, Італії, Індії, Канади, Німеччини, Південної Африки, Саудівської Аравії, США, Туреччини, України, Франції та Японії. Ця зустріч є продовженням діалогу, який був розпочатий на саміті G7 у Хіросімі, – наголосив він.
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