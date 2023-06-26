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Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

У ЄС заявили, що глобальний саміт миру може відбутися до кінця року

прапори України та ЄС
Фото: Pixabay

Високопоставлений представник Євросоюзу на умовах анонімності повідомив журналістам, що глобальний саміт миру може відбутися до кінця року.

За його словами, питання підготовки саміту обговорювали в суботу в Копенгагені на зустрічі національних радників із питань безпеки. З боку України участь взяв глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Чиновник сказав, що на зустрічі було озвучено “різні думки про час для проведення саміту”.

– Країни, що не входять до числа G7, говорили, що має бути зроблено більше роботи з тим, щоб провести саміт наприкінці року, – додав він.

Напередодні глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про важливу зустріч радників у Копенгагені, у якій він взяв участь разом з представниками МЗС.

– Відбулися консультації щодо ключових принципів миру з радниками з питань нацбезпеки та політичними радниками з Бразилії, Великої Британії, Данії, ЄС, Італії, Індії, Канади, Німеччини, Південної Африки, Саудівської Аравії, США, Туреччини, України, Франції та Японії. Ця зустріч є продовженням діалогу, який був розпочатий на саміті G7 у Хіросімі, – наголосив він.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
ЄС, Андрій Єрмак, Війна в Україні, Російська агресія, Саміт, Україна-ЄС
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