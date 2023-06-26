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Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

ЄС виплатить п’яти країнам €100 млн як компенсацію за наплив зерна з України

зерно
Фото: Depositphotos

Країни Євросоюзу 26 червня схвалили пакет підтримки у розмірі €100 млн фермерам п’яти країн – Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини – для покриття збитків, пов’язаних з надмірним імпортом агропродукції з України.

Зокрема, Болгарія отримає €9,77 млн, Угорщина – €15,93 млн, Польща – €39,33 млн, Румунія – €29,73 млн і Словаччина – €5,24 млн.

– Фермери з цих п’яти країн-членів ЄС стикаються з проблемами, пов’язаними з логістичними обмеженнями, спричиненими значним імпортом певних агропродовольчих товарів з України. Виняткові та тимчасові заходи щодо імпорту обмеженої кількості товарів з України набули чинності 2 травня і будуть поступово скасовані до 15 вересня 2023 року, – йдеться у заяві Єврокомісії.

Там також наголосили, що всі платежі фермери мають отримати до 31 грудня 2023 року.

Держави-члени, на які поширюється підтримка, мають повідомити Єврокомісію про критерії, що використовуються для розрахунку допомоги, задля уникнення спотворення конкуренції та надмірної компенсації.

5 червня Єврокомісія продовжила заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння з України до п’яти країн Євросоюзу до 15 вересня.

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ЄС виплатить п’яти країнам €100 млн як компенсацію за наплив зерна з України

Джерело: European Commission

Єврокомісія, Імпорт, Війна в Україні, Зерно, Україна-ЄС
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