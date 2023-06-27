Послизнеться на банановій шкірці: експерт розповів, як Путін може помститися Пригожину

Власник ПВК Вагнера Євген Пригожин може неочікувано померти, переховуючись у Білорусі, оскільки очільник Кремля Володимир Путін не пробачить публічну демонстрацію своєї слабкості.

З такою оцінкою в ефірі національного телемарафону Єдині новини виступив український дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко.

На його думку, зараз Пригожин буде боротися за збереження свого життя, оскільки Кремль не пробачить йому те, що він підсвітив слабкість російської державної системи та безпосередньо президента РФ Володимира Путіна.

– Система (державної влади в Росії. – Ред.) – персоналістська. Якщо лідер демонструє слабкість, то треба його міняти. Те, що згорнув Пригожин свій заколот, ще не означає, що все закінчилося, – вважає експерт.

За його словами, власник ПВК Вагнера продемонстрував, що збройним шляхом можна змінити владу у Росії.

Осипенко вважає, що Євген Пригожин буде намагатися рухатись у бік Африки, де він має власні інтереси та майно, але через те, що президент Росії людина мстива, то життя власника ПВК Вагнера може обірватись, коли той “послизнеться на банановій шкірці”, оскільки заколот Пригожина проти Кремля змусив Путіна публічно тікати літаком з Москви.

На думку експерта-міжнародника, якщо заколот і міг бути спробою певної контрольованої демонстрації з боку Кремля, то він вийшов з-під контролю.

– Заколот, якщо він був до цього керований, перейшов ту межу, яку могли допустити спецслужби, – вважає він.

Руслан Осипенко додає, що в Росії силовий блок є одним зі стовпів державної влади, а тому те, що ці силовики не підпорядковуються Кремлю, демонструє відсутність влади у самого Путіна.

За словами експерта, в російському суспільстві зберігається запит на справедливість “знизу”, а також на зміну військово-політичного керівництва держави.

Крім того, послаблення Путіна діє на руку Китаю, який користується тим, що може посилювати вплив на Росію.

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