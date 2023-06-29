Збирають докази. США вивчають питання руйнації Каховської ГЕС

У правоохоронних органах США вивчають деталі руйнації Каховської ГЕС, щоб встановити, хто причетний до злочину.

Про це заявив радник генпрокурора США з питань відповідальності за воєнні злочини Елай Розенбаум у коментарі Укрінформу.

– Руйнування греблі 6 червня є предметом значного інтересу для Сполучених Штатів, і я не можу коментувати більше – за винятком того, що це питання також перебуває в полі зору наших правоохоронних органів, – сказав він.

Радник зазначив, що загалом Сполучені Штати є дуже обережними у своїх офіційних оцінках щодо злочинів, вчинених РФ.

– Ми не були першими, хто заявив, що Росія вчиняє воєнні злочини. Ми не були першими, хто говорив про злочини проти людяності, але коли у нас були всі необхідні докази, державний секретар робив публічні заяви про це, – додав Розенбаум.

За його словами, коли настане відповідний час, і коли докази будуть ретельно досліджені та встановлені, то влада США, вочевидь, зробить офіційні заяви про те, хто причетний до руйнації греблі.

Раніше стали відомі особи російських окупантів, які перебували на захопленій Каховській гідроелектростанції перед підривом греблі.

Джерело : Укрінформ

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