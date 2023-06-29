Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Ексклюзив
Її шукали 6 місяців, а ДНК так і не збіглася: донька про загибель матері через удар по ТЦ Амстор у Кременчуці
Повалив на підлогу, вдарив ногою в голову та лупцював кулаками. У Білій Церкві чоловік побив працівницю АЗС
Форма правління і недоторканність депутатів: ключові зміни в Конституції України
Чи витримає ЗАЕС вибух та які території в зоні підвищеного ризику – радіобіолог
Запоріжжя, Муравейник, Москаленки: в Україні перейменують низку населених пунктів
Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Збирають докази. США вивчають питання руйнації Каховської ГЕС

Каховська ГЕС
Фото: УНІАН

У правоохоронних органах США вивчають деталі руйнації Каховської ГЕС, щоб встановити, хто причетний до злочину.

Про це заявив радник генпрокурора США з питань відповідальності за воєнні злочини Елай Розенбаум у коментарі Укрінформу.

– Руйнування греблі 6 червня є предметом значного інтересу для Сполучених Штатів, і я не можу коментувати більше – за винятком того, що це питання також перебуває в полі зору наших правоохоронних органів, – сказав він.

Радник зазначив, що загалом Сполучені Штати є дуже обережними у своїх офіційних оцінках щодо злочинів, вчинених РФ.

– Ми не були першими, хто заявив, що Росія вчиняє воєнні злочини. Ми не були першими, хто говорив про злочини проти людяності, але коли у нас були всі необхідні докази, державний секретар робив публічні заяви про це, – додав Розенбаум.

За його словами, коли настане відповідний час, і коли докази будуть ретельно досліджені та встановлені, то влада США, вочевидь, зробить офіційні заяви про те, хто причетний до руйнації греблі.

Раніше стали відомі особи російських окупантів, які перебували на захопленій Каховській гідроелектростанції перед підривом греблі.

Читайте також
Кремль досі не домовився з Пригожиним про деталі угоди – ISW
Кремль, Москва

Джерело: Укрінформ
Війна в Україні, Каховська ГЕС, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Союзники повідомляють Україні про зліт російської стратегічної авіації – Ігнат
Юрій Ігнат
РФ серед ночі вгатила по Чугуєву із ЗРК С-300: що відомо
Збирають докази. США вивчають питання руйнації Каховської ГЕС
Знищення вагнерівцями Іл-22 позначиться на операціях РФ проти України – розвідка Британії
Іл-22М літак РФ
Кремль досі не домовився з Пригожиним про деталі угоди – ISW
Кремль, Москва
Сили оборони просунулися на Сході та на Півдні – Маляр
ЗСУ на фронті
Відео
Що робити, якщо вибухне Запорізька АЕС і який радіус ураження

Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.

Поліна Спасенко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (28.06.2023)
Збирають докази. США вивчають питання руйнації Каховської ГЕС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (28.06.2023)
Збирають докази. США вивчають питання руйнації Каховської ГЕС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (28.06.2023)
Збирають докази. США вивчають питання руйнації Каховської ГЕС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (28.06.2023)
Збирають докази. США вивчають питання руйнації Каховської ГЕС
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь