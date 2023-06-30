Байден може схвалити надання Україні касетних боєприпасів – CNN

Білий дім серйозно розглядає можливість схвалення передання Україні суперечливих касетних боєприпасів, повідомляє CNN з посиланням на кілька джерел, знайомих із цим питанням.

– Це, безсумнівно, матиме значний вплив на полі бою, – сказав американський чиновник у коментарі виданню.

За його словами, остаточне рішення адміністрації президента США Джо Байдена очікується найближчим часом, і якщо воно буде схвалене, то зброя може бути включена до нового пакету військової допомоги Україні вже наступного місяця.

Україна переконує США у важливості надання таких боєприпасів з минулого року, оскільки це зменшить кількісну перевагу Росії в артилерії.

Проте зараз, коли триває контрнаступ, американські посадовці нібито побоюються, чи вистачить ЗСУ артилерійських боєприпасів, оскільки російські лінії оборони виявилися укріпленими краще, ніж очікувалося.

Касетні боєприпаси, які США накопичили у великій кількості з часу їх поступової заборони у 2016 році, можуть допомогти заповнити цю прогалину, кажуть посадовці. Вони заборонені у понад 120 країнах, адже коли бомби розлітаються, можуть калічити та вбивати мирних жителів.

Один із них наголосив, що ця зброя не буде новим потенціалом для України, оскільки і українці, і росіяни використовують касетні бомби з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року, а нещодавно ЗСУ нібито почали використовувати касетні боєприпаси, надані Туреччиною.

Днями група американських конгресменів закликала Джо Байдена надіслати касетні боєприпаси Україні, щоб допомогти прорвати укріплені російські лінії, які гальмують контрнаступ.

Джерело : CNN

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