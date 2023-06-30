Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Ексклюзив
Її шукали 6 місяців, а ДНК так і не збіглася: донька про загибель матері через удар по ТЦ Амстор у Кременчуці
Повалив на підлогу, вдарив ногою в голову та лупцював кулаками. У Білій Церкві чоловік побив працівницю АЗС
Чи витримає ЗАЕС вибух та які території в зоні підвищеного ризику – радіобіолог
Запоріжжя, Муравейник, Москаленки: в Україні перейменують низку населених пунктів
Ексклюзив
Я кричала: Будь ласка, лишися вдома! Історія жінки, що втратила чоловіка під час удару по ТЦ у Кременчуці
Світ
Потребує перевірки
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Байден може схвалити надання Україні касетних боєприпасів – CNN

Байден може схвалити надання Україні касетних боєприпасів – CNN
Фото: Getty Images

Білий дім серйозно розглядає можливість схвалення передання Україні суперечливих касетних боєприпасів, повідомляє CNN з посиланням на кілька джерел, знайомих із цим питанням.

– Це, безсумнівно, матиме значний вплив на полі бою, – сказав американський чиновник у коментарі виданню.

За його словами, остаточне рішення адміністрації президента США Джо Байдена очікується найближчим часом, і якщо воно буде схвалене, то зброя може бути включена до нового пакету військової допомоги Україні вже наступного місяця.

Україна переконує США у важливості надання таких боєприпасів з минулого року, оскільки це зменшить кількісну перевагу Росії в артилерії.

Проте зараз, коли триває контрнаступ, американські посадовці нібито побоюються, чи вистачить ЗСУ артилерійських боєприпасів, оскільки російські лінії оборони виявилися укріпленими краще, ніж очікувалося.

Касетні боєприпаси, які США накопичили у великій кількості з часу їх поступової заборони у 2016 році, можуть допомогти заповнити цю прогалину, кажуть посадовці. Вони заборонені  у понад 120 країнах, адже коли бомби розлітаються, можуть калічити та вбивати мирних жителів.

Один із них наголосив, що ця зброя не буде новим потенціалом для України, оскільки і українці, і росіяни використовують касетні бомби з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року, а нещодавно ЗСУ нібито почали використовувати касетні боєприпаси, надані Туреччиною.

Днями група американських конгресменів закликала Джо Байдена надіслати касетні боєприпаси Україні, щоб допомогти прорвати укріплені російські лінії, які гальмують контрнаступ.

Читайте також
Касетні боєприпаси були б корисними для України у відсічі агресії РФ – Пентагон
Пентагон

Джерело: CNN
Війна в Україні, Джо Байден, Летальна зброя, Російська агресія, США, США-Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
11 вибухів у Бердянську: у районі аеропорту горить і детонує
Байден може схвалити надання Україні касетних боєприпасів – CNN
Сили оборони перехопили стратегічну ініціативу: Маляр пояснила, що відбувається на фронті
Ганна Маляр
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 30.06.2023
карта бойових дій 26.06.2023
ВПО до кінця війни зможуть безоплатно проживати у тимчасовому житлі – законопроєкт
житло квартира
Двоє людей поранені: РФ обстріляла Херсон і Михайлівку
Швидка допомога
Відео
Подорожі
Водоспади, термальні джерела, зелені садиби – як і де відпочити на Закарпатті

Де відпочити на Закарпатті, що подивитися і яка вартість садиб – у матеріалі.

Світлана Ковбиця, Каріна Зуєва
Новини Факти ICTV – випуск новин за 8:30 (30.06.2023)
Байден може схвалити надання Україні касетних боєприпасів – CNN
Новини Факти ICTV – випуск новин за 8:00 (30.06.2023)
Байден може схвалити надання Україні касетних боєприпасів – CNN
Новини Факти ICTV – випуск новин за 7:30 (30.06.2023)
Байден може схвалити надання Україні касетних боєприпасів – CNN
Новини Факти ICTV – випуск новин за 7:00 (30.06.2023)
Байден може схвалити надання Україні касетних боєприпасів – CNN
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь