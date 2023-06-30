Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Ексклюзив
Її шукали 6 місяців, а ДНК так і не збіглася: донька про загибель матері через удар по ТЦ Амстор у Кременчуці
У Броварах чоловік під час масажу зґвалтував 15-річного підлітка – йому повідомили про підозру
Повалив на підлогу, вдарив ногою в голову та лупцював кулаками. У Білій Церкві чоловік побив працівницю АЗС
Чи витримає ЗАЕС вибух та які території в зоні підвищеного ризику – радіобіолог
Запоріжжя, Муравейник, Москаленки: в Україні перейменують низку населених пунктів
Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Держдеп США схвалив продаж літаків F-35 Чехії на $5,6 млрд

винищувач F-35
Фото: Depositphotos

Державний департамент США схвалив продаж винищувачів F-35, боєприпасів і супутнього обладнання Чеській Республіці в рамках угоди вартістю до $5,62 млрд.

Про це повідомили в Пентагоні.

За даними оборонного відомства США, Агентство зі співробітництва в галузі оборонної безпеки Пентагону повідомило Конгрес про можливий продаж у четвер.

Основними підрядниками будуть Lockheed Martin, Raytheon і Boeing.

Минулого року уряд Чехії заявив, що хоче придбати 24 винищувачі F-35 для заміни орендованих винищувачів Gripen у шведської компанії Saab AB.

До пакета, схваленого Держдепартаментом, також увійдуть запасний двигун, 70 ракет AIM-120C-8 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM), різні бомби, допоміжне обладнання, запчастини та технічна підтримка, повідомив Пентагон.

Незважаючи на схвалення Держдепартаменту, повідомлення не свідчить про підписання контракту або завершення переговорів.

Також залишається невідомим, що офіційна Прага збирається робити із заміненими винищувачами Gripen, якщо продаж з боку США все ж відбудеться.

Нагадаємо, 30 червня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова розмістити на своїй території ядерну зброю за умови узгодження з країнами-союзниками по НАТО.

Читайте також
Шведські Gripen чи F-16: що краще захистить небо України
Держдеп США схвалив продаж літаків F-35 Чехії на $5,6 млрд

Джерело: Reuters
Літаки, Пентагон, США, Чехія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Нові тарифи на світло та воду, помічник ветерана та пенсії: що зміниться в Україні з 1 липня
Зміни з 1 липня 2023
Байден може схвалити надання Україні касетних боєприпасів – CNN
Держдеп США схвалив продаж літаків F-35 Чехії на $5,6 млрд
Ставлення Заходу до України може змінитися за результатами наступу ЗСУ – FT
ЗСУ на фронті
США близькі до схвалення передання Україні ракет ATACMS – WSJ
ракета ATACMS
Кандидат у президенти США Майк Пенс прибув до України: зустрівся із Зеленським і відвідав Бучу
Держдеп США схвалив продаж літаків F-35 Чехії на $5,6 млрд
Відео
Подорожі
Водоспади, термальні джерела, зелені садиби – як і де відпочити на Закарпатті

Де відпочити на Закарпатті, що подивитися і яка вартість садиб – у матеріалі.

Світлана Ковбиця, Каріна Зуєва
Ігнорування не допоможе: Нафтогаз знає, як змусити РФ відплатити за збитки в Криму
Держдеп США схвалив продаж літаків F-35 Чехії на $5,6 млрд
Мистецтво, яке не просто надихає: PinchukArtCentre презентував одразу три виставки
PinchukArtCentre
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (30.06.2023)
Держдеп США схвалив продаж літаків F-35 Чехії на $5,6 млрд
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (30.06.2023)
Держдеп США схвалив продаж літаків F-35 Чехії на $5,6 млрд
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь