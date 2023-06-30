Держдеп США схвалив продаж літаків F-35 Чехії на $5,6 млрд

Державний департамент США схвалив продаж винищувачів F-35, боєприпасів і супутнього обладнання Чеській Республіці в рамках угоди вартістю до $5,62 млрд.

Про це повідомили в Пентагоні.

За даними оборонного відомства США, Агентство зі співробітництва в галузі оборонної безпеки Пентагону повідомило Конгрес про можливий продаж у четвер.

Основними підрядниками будуть Lockheed Martin, Raytheon і Boeing.

Минулого року уряд Чехії заявив, що хоче придбати 24 винищувачі F-35 для заміни орендованих винищувачів Gripen у шведської компанії Saab AB.

До пакета, схваленого Держдепартаментом, також увійдуть запасний двигун, 70 ракет AIM-120C-8 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM), різні бомби, допоміжне обладнання, запчастини та технічна підтримка, повідомив Пентагон.

Незважаючи на схвалення Держдепартаменту, повідомлення не свідчить про підписання контракту або завершення переговорів.

Також залишається невідомим, що офіційна Прага збирається робити із заміненими винищувачами Gripen, якщо продаж з боку США все ж відбудеться.

Нагадаємо, 30 червня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова розмістити на своїй території ядерну зброю за умови узгодження з країнами-союзниками по НАТО.

Джерело : Reuters

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